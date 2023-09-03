В Челябинске мужчина скончался в супермаркете

04 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске в торговом зале одной из торговых сетей скончался посетитель. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, приехавшие медики констатировали смерть мужчины. «Посетители супермаркета обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь. Однако, по их приезду мужчина уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты выясняют причину смерти мужчины. Пока что установить его личность не удалось. На вид ему 45 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Челябинске в торговом зале одной из торговых сетей скончался посетитель. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, приехавшие медики констатировали смерть мужчины. «Посетители супермаркета обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь. Однако, по их приезду мужчина уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты выясняют причину смерти мужчины. Пока что установить его личность не удалось. На вид ему 45 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.