В Челябинске мужчина скончался в супермаркете

Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи
В Челябинске в торговом зале одной из торговых сетей скончался посетитель. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
«Посетители супермаркета обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь. Однако, по их приезду мужчина уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас специалисты выясняют причину смерти мужчины. Пока что установить его личность не удалось. На вид ему 45 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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