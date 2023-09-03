03 сентября 2023

В Челябинске мужчина скончался в супермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи Фото:

В Челябинске в торговом зале одной из торговых сетей скончался посетитель. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

«Посетители супермаркета обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь. Однако, по их приезду мужчина уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас специалисты выясняют причину смерти мужчины. Пока что установить его личность не удалось. На вид ему 45 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске в торговом зале одной из торговых сетей скончался посетитель. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, приехавшие медики констатировали смерть мужчины. «Посетители супермаркета обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь. Однако, по их приезду мужчина уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты выясняют причину смерти мужчины. Пока что установить его личность не удалось. На вид ему 45 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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