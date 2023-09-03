03 сентября 2023

В Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять машиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс
Сотрудники ГИБДД остановили подростка Фото:

В деревне Солянка (Тюменская область) мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем, за это она заплатит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«12-летнего подростка за рулем „Honda“ вчера остановили сотрудники Госавтоинспекции в деревне Солянка Уватского района. Вместе со школьником в машине ехала его мама, которая передала ребенку управление автомобилем», — говорится в сообщении ведомства.

Женщине выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Также информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Солянка (Тюменская область) мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем, за это она заплатит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «12-летнего подростка за рулем „Honda“ вчера остановили сотрудники Госавтоинспекции в деревне Солянка Уватского района. Вместе со школьником в машине ехала его мама, которая передала ребенку управление автомобилем», — говорится в сообщении ведомства. Женщине выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Также информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...