В Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять машиной

Сотрудники ГИБДД остановили подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Солянка (Тюменская область) мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем, за это она заплатит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«12-летнего подростка за рулем „Honda“ вчера остановили сотрудники Госавтоинспекции в деревне Солянка Уватского района. Вместе со школьником в машине ехала его мама, которая передала ребенку управление автомобилем», — говорится в сообщении ведомства.

Женщине выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Также информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.