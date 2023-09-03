В Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять машиной

Сотрудники ГИБДД остановили подростка
В деревне Солянка (Тюменская область) мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем, за это она заплатит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«12-летнего подростка за рулем „Honda“ вчера остановили сотрудники Госавтоинспекции в деревне Солянка Уватского района. Вместе со школьником в машине ехала его мама, которая передала ребенку управление автомобилем», — говорится в сообщении ведомства.
Женщине выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Также информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.