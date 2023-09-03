Путин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону

Президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на мероприятии, посвященном 430-летию поселка Березово.
«Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций», — сообщила Комарова.
Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц.
Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного НТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. НТЦ займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.
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