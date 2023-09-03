Путин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону

04 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

О решении Путина губернатор ХМАО сообщила на 430-летии Березово Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на мероприятии, посвященном 430-летию поселка Березово. «Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций», — сообщила Комарова. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного НТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. НТЦ займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

Президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на мероприятии, посвященном 430-летию поселка Березово. «Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций», — сообщила Комарова. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного НТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. НТЦ займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.