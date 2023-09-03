03 сентября 2023
02 сентября 2023

Путин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
О решении Путина губернатор ХМАО сообщила на 430-летии Березово Фото:

Президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на мероприятии, посвященном 430-летию поселка Березово.

«Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций», — сообщила Комарова.

Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного НТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. НТЦ займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

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Президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на мероприятии, посвященном 430-летию поселка Березово. «Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций», — сообщила Комарова. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного НТЦ «Юнити Парк» в Сургуте. НТЦ займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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