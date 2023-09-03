На Северном кладбище в Березовском (Свердловская область), где находится Аллея славы бойцов ЧВК «Вагнер», начали устанавливать гранитные памятники в виде противотанковых мин, которые в народе называют «зубья дракона». Всего здесь появятся 155 памятников, рассказали URA.RU представители подрядчика.
Первые памятники погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» рабочие начали устанавливать в выходные. Они выполнены в виде противотанковых мин, которые в народе называют «зубья дракона» или «линия Вагнера», «линия Суровикина». Внешний вид монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России.
Всего на Аллее славы появится 155 памятников. Рабочие установили чуть меньше половины, и в ближайшие дни планируют закончить с остальными. Ранее представители ЧВК «Вагнер» рассказывали URA.RU, что памятники везли из Карелии и что в будущем концепцию противотанковых мин применят на всех кладбищах в России, где похоронены бойцы ЧВК.
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