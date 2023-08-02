На кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом установят памятники в виде «зубов дракона»

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, аллея героев чвк вагенр
К сентябрю на кладбище в Березовском вместо деревянных крестов бойцам ЧВК «Вагнер» поставят гранитные памятники Фото:

На кладбище в Березовском (Свердловская область), где похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», вскоре начнется установка памятников. Они будут сделаны в виде противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», также они известны как «линия Вагнера» или «линия Суровикина». Об этом URA.RU рассказал один из представителей частной военной компании.

«Памятники будут делать в Карелии, а затем привезут сюда. Как все будут готовы, начнем устанавливать. Начать работы планируется уже в ближайшее время, к сентябрю все реконструируем. Все ребята погибли достойно, заслужили такие памятники», — поделился собеседник.

Памятники будут в виде противотанковых мин, которые в народе называют «зубы дракона», в России — «линия Вагнера» или «линия Суровикина». Внешний вид монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России. Ранее такую концепцию применили на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячих ключах (Краснодарский край). В будущем такие памятники сделают на всех кладбищах в России, где похоронены бойцы ЧВК.

Ранее жители Березовского возмутились тем, что земля на могилах бойцов «Вагнера» просела. Некоторые предположили, что за ними перестали следить. Но представители организации опровергли эту информацию, заявив, что на могилы стабильно подсыпают новую землю, просто в последний раз не успели, так как был дождь.

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На кладбище в Березовском (Свердловская область), где похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», вскоре начнется установка памятников. Они будут сделаны в виде противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», также они известны как «линия Вагнера» или «линия Суровикина». Об этом URA.RU рассказал один из представителей частной военной компании. «Памятники будут делать в Карелии, а затем привезут сюда. Как все будут готовы, начнем устанавливать. Начать работы планируется уже в ближайшее время, к сентябрю все реконструируем. Все ребята погибли достойно, заслужили такие памятники», — поделился собеседник. Памятники будут в виде противотанковых мин, которые в народе называют «зубы дракона», в России — «линия Вагнера» или «линия Суровикина». Внешний вид монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России. Ранее такую концепцию применили на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячих ключах (Краснодарский край). В будущем такие памятники сделают на всех кладбищах в России, где похоронены бойцы ЧВК. Ранее жители Березовского возмутились тем, что земля на могилах бойцов «Вагнера» просела. Некоторые предположили, что за ними перестали следить. Но представители организации опровергли эту информацию, заявив, что на могилы стабильно подсыпают новую землю, просто в последний раз не успели, так как был дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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