Электричество отключили из-за подъема уровня воды в подвалах домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске из-за затопления в двух домах по улице Овчинникова отключили электричество. В настоящий момент бригада откачивает воду из подвалов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В домах 11а и 13а по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП „ПОВВ“, которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», — сообщили в мэрии.

Данная ситуация находится на контроле Управления ЖКХ города Челябинска. Каждые два часа проводится мониторинг. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям домов электричество.

В домах по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключили электричество Фото: фото из соцсетей администрации г. Челябинск

В настоящий момент работает бригада МУП «ПОВВ», которая выполняет откачку воды из подвалов Фото: из соцсетей администрации г. Челябинск