В Челябинске из-за затопления в двух домах отключили электричество. Фото

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Электричество отключили из-за подъема уровня воды в подвалах домов Фото:

В Челябинске из-за затопления в двух домах по улице Овчинникова отключили электричество. В настоящий момент бригада откачивает воду из подвалов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В домах 11а и 13а по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП „ПОВВ“, которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», — сообщили в мэрии.

Данная ситуация находится на контроле Управления ЖКХ города Челябинска. Каждые два часа проводится мониторинг. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям домов электричество.

В домах по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключили электричество
В домах по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключили электричество
Фото:
В настоящий момент работает бригада МУП «ПОВВ», которая выполняет откачку воды из подвалов
В настоящий момент работает бригада МУП «ПОВВ», которая выполняет откачку воды из подвалов
Фото:
В ближайшее время число бригад и техники увеличат еще в три раза
В ближайшее время число бригад и техники увеличат еще в три раза
Фото:

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В Челябинске из-за затопления в двух домах по улице Овчинникова отключили электричество. В настоящий момент бригада откачивает воду из подвалов, сообщили в пресс-службе мэрии. «В домах 11а и 13а по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП „ПОВВ“, которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», — сообщили в мэрии. Данная ситуация находится на контроле Управления ЖКХ города Челябинска. Каждые два часа проводится мониторинг. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям домов электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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