В Челябинске из-за затопления в двух домах по улице Овчинникова отключили электричество. В настоящий момент бригада откачивает воду из подвалов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В домах 11а и 13а по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП „ПОВВ“, которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», — сообщили в мэрии.
Данная ситуация находится на контроле Управления ЖКХ города Челябинска. Каждые два часа проводится мониторинг. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям домов электричество.
В домах по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключили электричество
Фото: фото из соцсетей администрации г. Челябинск
В настоящий момент работает бригада МУП «ПОВВ», которая выполняет откачку воды из подвалов
Фото: из соцсетей администрации г. Челябинск
В ближайшее время число бригад и техники увеличат еще в три раза
В Челябинске из-за затопления в двух домах по улице Овчинникова отключили электричество. В настоящий момент бригада откачивает воду из подвалов, сообщили в пресс-службе мэрии. «В домах 11а и 13а по улице Овчинникова из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП „ПОВВ“, которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», — сообщили в мэрии. Данная ситуация находится на контроле Управления ЖКХ города Челябинска. Каждые два часа проводится мониторинг. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям домов электричество.