В Пермском крае ликвидируют деревни, где живет 200 человек

04 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Жители деревень поддержали их упразднение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Юрлинского округа в Пермском крае Татьяна Моисеева ликвидирует две деревни рядом с Юрлой, где проживает около 200 человек. Соответствующий законопроект она внесла в краевой парламент, документ расположен в едином виртуальном кабинете депутата. «В связи с объединением с селом Юрла упраздняются сельские населенные пункты деревня Кырова, деревня Саранина Юрлинского муниципального округа. Упраздненные деревни подлежат исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края», — говорится в пояснительной записке к документу. В деревне Кырова проживает 135 человек в 48 домах, в Саранина — 59 человек в 20 домах. В мае и в июне в ликвидируемых деревнях прошли собрания жителей, 100% согласились объединиться с Юрлой и упразднить родные села. Юрлинская дума в июне приняла решение о слиянии трех населенных пунктов. В Кырова и Саранина нет объектов социального, экономического, культурного назначения, нет никакой предпринимательской деятельности. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания.

Глава Юрлинского округа в Пермском крае Татьяна Моисеева ликвидирует две деревни рядом с Юрлой, где проживает около 200 человек. Соответствующий законопроект она внесла в краевой парламент, документ расположен в едином виртуальном кабинете депутата. «В связи с объединением с селом Юрла упраздняются сельские населенные пункты деревня Кырова, деревня Саранина Юрлинского муниципального округа. Упраздненные деревни подлежат исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края», — говорится в пояснительной записке к документу. В деревне Кырова проживает 135 человек в 48 домах, в Саранина — 59 человек в 20 домах. В мае и в июне в ликвидируемых деревнях прошли собрания жителей, 100% согласились объединиться с Юрлой и упразднить родные села. Юрлинская дума в июне приняла решение о слиянии трех населенных пунктов. В Кырова и Саранина нет объектов социального, экономического, культурного назначения, нет никакой предпринимательской деятельности. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания.