03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Пермском крае ликвидируют деревни, где живет 200 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Мокроусовский район. Курган, деревянный дом, лето, дрова, дрова у дома, дом, деревня, домик в деревне
Жители деревень поддержали их упразднение Фото:

Глава Юрлинского округа в Пермском крае Татьяна Моисеева ликвидирует две деревни рядом с Юрлой, где проживает около 200 человек. Соответствующий законопроект она внесла в краевой парламент, документ расположен в едином виртуальном кабинете депутата.

«В связи с объединением с селом Юрла упраздняются сельские населенные пункты деревня Кырова, деревня Саранина Юрлинского муниципального округа. Упраздненные деревни подлежат исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края», — говорится в пояснительной записке к документу. В деревне Кырова проживает 135 человек в 48 домах, в Саранина — 59 человек в 20 домах.

В мае и в июне в ликвидируемых деревнях прошли собрания жителей, 100% согласились объединиться с Юрлой и упразднить родные села. Юрлинская дума в июне приняла решение о слиянии трех населенных пунктов. В Кырова и Саранина нет объектов социального, экономического, культурного назначения, нет никакой предпринимательской деятельности. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания.

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Глава Юрлинского округа в Пермском крае Татьяна Моисеева ликвидирует две деревни рядом с Юрлой, где проживает около 200 человек. Соответствующий законопроект она внесла в краевой парламент, документ расположен в едином виртуальном кабинете депутата. «В связи с объединением с селом Юрла упраздняются сельские населенные пункты деревня Кырова, деревня Саранина Юрлинского муниципального округа. Упраздненные деревни подлежат исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края», — говорится в пояснительной записке к документу. В деревне Кырова проживает 135 человек в 48 домах, в Саранина — 59 человек в 20 домах. В мае и в июне в ликвидируемых деревнях прошли собрания жителей, 100% согласились объединиться с Юрлой и упразднить родные села. Юрлинская дума в июне приняла решение о слиянии трех населенных пунктов. В Кырова и Саранина нет объектов социального, экономического, культурного назначения, нет никакой предпринимательской деятельности. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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