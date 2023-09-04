Лукашенко допустил дефицит шашлычка под коньячок в Беларуси

В республике Беларусь необходима модернизация свиноводческих комплексов. В противном случае может произойти дефицит мяса для «шашлычка под коньячок». Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко».
«Необходима модернизация свиноводческих комплексов. <…> В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе заседания. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».
Глава республики предупредил, что нужно закупаться качественным комбикормом. Помимо этого необходима полноценная модернизация комплексов для выведения скота.
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