Лукашенко допустил дефицит шашлычка под коньячок в Беларуси

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Праздничное шествие. Екатеринбург, продукты, шашлыки, еда, мясо
Беларуси может грозить дефицит мяса, предупредил Александр Лукашенко Фото:

В республике Беларусь необходима модернизация свиноводческих комплексов. В противном случае может произойти дефицит мяса для «шашлычка под коньячок». Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко».

«Необходима модернизация свиноводческих комплексов. <…> В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе заседания. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики предупредил, что нужно закупаться качественным комбикормом. Помимо этого необходима полноценная модернизация комплексов для выведения скота.

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В республике Беларусь необходима модернизация свиноводческих комплексов. В противном случае может произойти дефицит мяса для «шашлычка под коньячок». Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко». «Необходима модернизация свиноводческих комплексов. <…> В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе заседания. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого». Глава республики предупредил, что нужно закупаться качественным комбикормом. Помимо этого необходима полноценная модернизация комплексов для выведения скота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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