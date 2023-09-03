Полиция Сургута проводит облавы на машины с тонировкой

Отказавшихся срывать тонировку нет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте проходит масштабный рейд по выявлению машин с тонировкой. О том, что патрульные экипажи начали облаву на тонированные машины, URA.RU сообщили в городском УМВД.

«Проходит рейдовое мероприятие — Тонировка. У всех остановленных машин производится замер затемнения стекла, и если оно не соответствует правилам, на водителя составляют протокол за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Всех нарушителей просят устранить нарушение на месте. Если он отказывается это делать, то ему выносят требование об устранении», — сообщили в ведомстве.

При этом в полиции отметили, что, не исполнив требование наряда ДПС, на машине передвигаться нельзя. Иначе грозит наказание по административной статье неповиновение законному требованию сотруднику полиции. Также у нарушителя проверяются неоплаченные штрафы и другие долги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске силовики провели облавы на водителей. Сотрудники полиции во время рейда заняты поиском конкретных, у кого тонированные машины.