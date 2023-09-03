Курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности

Курганские силовики раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска УМВД Курганской области совместно с региональным следственным управлением СК завершили расследование убийства 26-летней давности. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

«Так, в декабре 1997 года на перекрестке улиц Пархоменко — А. Невского в городе Кургане был застрелен мужчина 1969 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили орудие убийства, однако его владелец, а также еще ряд заподозренных лиц оказались непричастны к совершению преступления», — указано на сайте курганской полиции.

Как указано на сайте регионального управления Следкома, силовикам удалось установить личность убийцы — им оказался уроженец Шатровского муниципального округа, родившийся в 1954 году. По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за долга потерпевшего. Орудием убийства стал пистолет, который преступник планировал купить у местного жителя, но вернул его после случившегося происшествия. После этого мужчина покинул Курганскую область.

Сообщается, что правоохранительным органам удалось задержать преступника. Мужчина дал признательные показания и подробно описал, как было совершенно убийство. На данный момент уроженец Курганской области заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало, что двух курганцев должны были судить за убийство журналиста 20-летней давности. На тот момент сотрудники регионального СКР сообщали, что закончили работу над делом двух участников ОПГ, которых обвинили в убийстве журналиста Владимира Кирсанова.