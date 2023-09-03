03 сентября 2023

Курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции, сотрудники мвд россии
Курганские силовики раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад Фото:

Сотрудники уголовного розыска УМВД Курганской области совместно с региональным следственным управлением СК завершили расследование убийства 26-летней давности. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

«Так, в декабре 1997 года на перекрестке улиц Пархоменко — А. Невского в городе Кургане был застрелен мужчина 1969 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили орудие убийства, однако его владелец, а также еще ряд заподозренных лиц оказались непричастны к совершению преступления», — указано на сайте курганской полиции.

Как указано на сайте регионального управления Следкома, силовикам удалось установить личность убийцы — им оказался уроженец Шатровского муниципального округа, родившийся в 1954 году. По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за долга потерпевшего. Орудием убийства стал пистолет, который преступник планировал купить у местного жителя, но вернул его после случившегося происшествия. После этого мужчина покинул Курганскую область.

Сообщается, что правоохранительным органам удалось задержать преступника. Мужчина дал признательные показания и подробно описал, как было совершенно убийство. На данный момент уроженец Курганской области заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало, что двух курганцев должны были судить за убийство журналиста 20-летней давности. На тот момент сотрудники регионального СКР сообщали, что закончили работу над делом двух участников ОПГ, которых обвинили в убийстве журналиста Владимира Кирсанова.

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Сотрудники уголовного розыска УМВД Курганской области совместно с региональным следственным управлением СК завершили расследование убийства 26-летней давности. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств. «Так, в декабре 1997 года на перекрестке улиц Пархоменко — А. Невского в городе Кургане был застрелен мужчина 1969 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили орудие убийства, однако его владелец, а также еще ряд заподозренных лиц оказались непричастны к совершению преступления», — указано на сайте курганской полиции. Как указано на сайте регионального управления Следкома, силовикам удалось установить личность убийцы — им оказался уроженец Шатровского муниципального округа, родившийся в 1954 году. По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за долга потерпевшего. Орудием убийства стал пистолет, который преступник планировал купить у местного жителя, но вернул его после случившегося происшествия. После этого мужчина покинул Курганскую область. Сообщается, что правоохранительным органам удалось задержать преступника. Мужчина дал признательные показания и подробно описал, как было совершенно убийство. На данный момент уроженец Курганской области заключен под стражу. Ранее URA.RU писало, что двух курганцев должны были судить за убийство журналиста 20-летней давности. На тот момент сотрудники регионального СКР сообщали, что закончили работу над делом двух участников ОПГ, которых обвинили в убийстве журналиста Владимира Кирсанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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