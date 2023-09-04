В трех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В Челябинске, Коркино и Златоусте зафиксированы НМУ

04 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Режим в Челябинске, Коркино и Златоусте продлится с 4 по 6 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске, Коркино и Златоусте 4 сентября объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В ряде городов региона наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с чем с 20:00 4 сентября по 19:00 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте введен режим НМУ первой степени», — уточнили в челябинском ЦГМС. Также в эти три дня из-за условий, препятствующих рассеиванию примесей, предупреждение объявлено отдельным промышленным предприятиям области. Они проведут мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

В Челябинске, Коркино и Златоусте 4 сентября объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В ряде городов региона наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с чем с 20:00 4 сентября по 19:00 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте введен режим НМУ первой степени», — уточнили в челябинском ЦГМС. Также в эти три дня из-за условий, препятствующих рассеиванию примесей, предупреждение объявлено отдельным промышленным предприятиям области. Они проведут мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.