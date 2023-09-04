В трех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В Челябинске, Коркино и Златоусте 4 сентября объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«В ряде городов региона наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с чем с 20:00 4 сентября по 19:00 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте введен режим НМУ первой степени», — уточнили в челябинском ЦГМС.
Также в эти три дня из-за условий, препятствующих рассеиванию примесей, предупреждение объявлено отдельным промышленным предприятиям области. Они проведут мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.
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