Полпред Якушев поблагодарил уральцев за помощь Донбассу. Фото

04 сентября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса часто ездят с миссиями на Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил Гуманитарный добровольческий корпус, члены которого помогают жителям Донбасса — передают гуманитарную помощь, восстанавливают дома, готовят горячую еду на полевых кухнях. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпредства. «Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!», — отметил Якушев. За помощью к участникам Гуманитарного добровольческого корпуса обращаются волонтеры из многих российских городов, и с каждым они делятся опытом. По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны. Волонтеров наградили знаком «Благодарность за службу». Владимир Якушев поблагодарил волонтеров за помощь Фото: официальный сайт полпредства УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил Гуманитарный добровольческий корпус, члены которого помогают жителям Донбасса — передают гуманитарную помощь, восстанавливают дома, готовят горячую еду на полевых кухнях. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпредства. «Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!», — отметил Якушев. За помощью к участникам Гуманитарного добровольческого корпуса обращаются волонтеры из многих российских городов, и с каждым они делятся опытом. По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны. Волонтеров наградили знаком «Благодарность за службу».