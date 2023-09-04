Полпред Якушев поблагодарил уральцев за помощь Донбассу. Фото

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, своих не бросаем, митинг концерт, флаги, z знак
Волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса часто ездят с миссиями на Донбасс Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил Гуманитарный добровольческий корпус, члены которого помогают жителям Донбасса — передают гуманитарную помощь, восстанавливают дома, готовят горячую еду на полевых кухнях. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпредства.

«Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!», — отметил Якушев.

За помощью к участникам Гуманитарного добровольческого корпуса обращаются волонтеры из многих российских городов, и с каждым они делятся опытом. По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны. Волонтеров наградили знаком «Благодарность за службу».

Владимир Якушев поблагодарил волонтеров за помощь
Владимир Якушев поблагодарил волонтеров за помощь
Фото:

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил Гуманитарный добровольческий корпус, члены которого помогают жителям Донбасса — передают гуманитарную помощь, восстанавливают дома, готовят горячую еду на полевых кухнях. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпредства. «Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!», — отметил Якушев. За помощью к участникам Гуманитарного добровольческого корпуса обращаются волонтеры из многих российских городов, и с каждым они делятся опытом. По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны. Волонтеров наградили знаком «Благодарность за службу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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