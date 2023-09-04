За протеже вице-мэра Екатеринбурга взялись борцы с коррупцией

Алексей Бубнов (на фото) пролоббировал назначение Меркулова в июле 2019-го Фото: Московец Илья © URA.RU

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Екатеринбургу поступила информация о финансовых нарушениях в МБУ «Центр организации движения» (ЦОД), которое возглавляет Данил Меркулов, креатура вице-мэра Алексея Бубнова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

Летом городская Счетная палата провела в ЦОД большую проверку. Как следует из опубликованного отчета, в 2022—2023 годах без согласования с транспортным комитетом мэрии ЦОД совершил три крупные сделки на сумму 395,4 млн рублей. В нарушение федерального закона учреждение заключило 20 договоров на сумму порядка десяти млн без проведения торгов, а также не поставила на баланс 376 светофоров.

«Кроме того, проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства, допущенные при формировании и финансовом обеспечении муниципального задания, а также выразившиеся в нарушении порядка утверждения в муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов движимого и недвижимого имущества», — сказано в документе. В адрес Меркулова внесли представление, а материалы проверки передали в прокуратуру.

«Уже оттуда вся фактура в августе ушла в ОЭБ и ПК. Там давно интересуются Меркуловым», — поделился источник. Начальнику отдела Владимиру Зотову направлен запрос на комментарий по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовые автомобилисты.