Футбольный эксперт Орлов допустил покупку Мбаппе «Зенитом»

04 сентября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

В ближайшее время «Зенит» готовится объявить сенсацию, сказал Геннадий Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Французский нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, будет играть в составе петербургского клуба «Зенит». Об этом заявил футбольный эксперт Геннадий Орлов на фоне заявлений президента «Зенита» Александра Медведева. «Не хватает „Зениту“ нападающих. Сегодня Александр Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. <…> Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе», — сказал Геннадий Орлов, передает издание «Чемпионат». Тем не менее, он усомнился в том, что французский футболист и правда приедет в РФ. Эксперт уточнил, что в первый раз слышит подобные заявления от Медведева. Также он сказал, что сейчас нет смысла гадать о том, что презентует «Зенит» в ближайшие дни. Ранее Мбаппе заявил, что не намерен продлевать контракт с французским клубом ПСЖ. Срок действия договора истекает в 2024 году, передает RT.

Французский нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, будет играть в составе петербургского клуба «Зенит». Об этом заявил футбольный эксперт Геннадий Орлов на фоне заявлений президента «Зенита» Александра Медведева. «Не хватает „Зениту“ нападающих. Сегодня Александр Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. <…> Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе», — сказал Геннадий Орлов, передает издание «Чемпионат». Тем не менее, он усомнился в том, что французский футболист и правда приедет в РФ. Эксперт уточнил, что в первый раз слышит подобные заявления от Медведева. Также он сказал, что сейчас нет смысла гадать о том, что презентует «Зенит» в ближайшие дни. Ранее Мбаппе заявил, что не намерен продлевать контракт с французским клубом ПСЖ. Срок действия договора истекает в 2024 году, передает RT.