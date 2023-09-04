NYT: лидер КНДР встретится с Путиным в сентябре

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным проставку оружия для РФ Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в России в сентябре. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, и обсудить возможность поставок России большего количества оружия и другое военное сотрудничество», — сообщает New York Times.

По словам официальных лиц, идея визита в Россию появилась во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле на празднование 70-й годовщины «победы» над южнокорейскими и американскими войсками в Корейской войне. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств, сообщает RT.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в России в сентябре. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, и обсудить возможность поставок России большего количества оружия и другое военное сотрудничество», — сообщает New York Times. По словам официальных лиц, идея визита в Россию появилась во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле на празднование 70-й годовщины «победы» над южнокорейскими и американскими войсками в Корейской войне. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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