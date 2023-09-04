NYT: лидер КНДР встретится с Путиным в сентябре

04 сентября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным проставку оружия для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в России в сентябре. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, и обсудить возможность поставок России большего количества оружия и другое военное сотрудничество», — сообщает New York Times . По словам официальных лиц, идея визита в Россию появилась во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле на празднование 70-й годовщины «победы» над южнокорейскими и американскими войсками в Корейской войне. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств, сообщает RT.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в России в сентябре. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, и обсудить возможность поставок России большего количества оружия и другое военное сотрудничество», — сообщает New York Times. По словам официальных лиц, идея визита в Россию появилась во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле на празднование 70-й годовщины «победы» над южнокорейскими и американскими войсками в Корейской войне. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств, сообщает RT.