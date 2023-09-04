04 сентября 2023

Власти Нигера обещали договориться с ЭКОВАС через несколько дней

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, переговоры, негр, чернокожий, дипломаты, темнокожий
Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС (архивное фото) Фото:
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Военные перевороты в Африке

Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению в ближайшее время. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер республики Али Махаман Ламин Зейн.

«Мы не прекращали обменов с ЭКОВАС, мы продолжаем обмены. У нас есть хорошая надежда на достижение согласия через несколько дней», — сказал премьер на пресс-конференции в Ниамее, передает агентство Франс Пресс.

27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота.

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Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению в ближайшее время. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер республики Али Махаман Ламин Зейн. «Мы не прекращали обменов с ЭКОВАС, мы продолжаем обмены. У нас есть хорошая надежда на достижение согласия через несколько дней», — сказал премьер на пресс-конференции в Ниамее, передает агентство Франс Пресс. 27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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