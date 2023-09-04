Власти Нигера обещали договориться с ЭКОВАС через несколько дней

05 сентября 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военные перевороты в Африке Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению в ближайшее время. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер республики Али Махаман Ламин Зейн. «Мы не прекращали обменов с ЭКОВАС, мы продолжаем обмены. У нас есть хорошая надежда на достижение согласия через несколько дней», — сказал премьер на пресс-конференции в Ниамее, передает агентство Франс Пресс. 27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота.

Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению в ближайшее время. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер республики Али Махаман Ламин Зейн. «Мы не прекращали обменов с ЭКОВАС, мы продолжаем обмены. У нас есть хорошая надежда на достижение согласия через несколько дней», — сказал премьер на пресс-конференции в Ниамее, передает агентство Франс Пресс. 27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота.