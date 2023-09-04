Власти Эстонии призвали молодежь не посещать Россию

05 сентября 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Эстонское государство не рекомендует ехать учиться в Россию Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Власти Эстонии призвали студентов республики не уезжать в Россию, а тем более не учиться там. Об этом сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо). «Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — передает портал Delfi информацию из письма КаПо. Там заявили, что якобы Москва заинтересована в привлечении иностранных студентов для учебы в РФ. Ранее стало известно, что штрафы для русских школ в Эстонии повысят до десяти тысяч евро. Это коснется преподавателей, которые не владеют эстонским языком, напоминает телеканал 360. Самый большой штраф за нарушение таких требований составлял 640 евро, однако теперь он увеличится в 15 раз.

Власти Эстонии призвали студентов республики не уезжать в Россию, а тем более не учиться там. Об этом сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо). «Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — передает портал Delfi информацию из письма КаПо. Там заявили, что якобы Москва заинтересована в привлечении иностранных студентов для учебы в РФ. Ранее стало известно, что штрафы для русских школ в Эстонии повысят до десяти тысяч евро. Это коснется преподавателей, которые не владеют эстонским языком, напоминает телеканал 360. Самый большой штраф за нарушение таких требований составлял 640 евро, однако теперь он увеличится в 15 раз.