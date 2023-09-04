В Екатеринбурге гурман похитил из магазина сыр на 6,5 тысяч рублей. Фото, видео

В Екатеринбурге воришка вынес восемь сортов сыра из магазина

05 сентября 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Полиция ищет похитителя сыра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В продуктовом магазине на улице Энтузиастов в Екатеринбурге мужчина украл восемь разных сортов сыра на 6,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «В конце августа мужчина в очках зашел в магазин одной из торговых сетей и набрал в корзину сыра восьми разных сортов на 6,5 тысяч рублей. Оплачивать покупку гражданин не стал, а спокойно переложил товар в рюкзак и покинул зал», — сообщили в telegram-канале «УМВД Екатеринбурга». Полицейские призывают подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11 для возмещения ущерба и дачи пояснений. Сотрудники также просят граждан помочь опознать похитителя и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

В продуктовом магазине на улице Энтузиастов в Екатеринбурге мужчина украл восемь разных сортов сыра на 6,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «В конце августа мужчина в очках зашел в магазин одной из торговых сетей и набрал в корзину сыра восьми разных сортов на 6,5 тысяч рублей. Оплачивать покупку гражданин не стал, а спокойно переложил товар в рюкзак и покинул зал», — сообщили в telegram-канале «УМВД Екатеринбурга». Полицейские призывают подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11 для возмещения ущерба и дачи пояснений. Сотрудники также просят граждан помочь опознать похитителя и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.