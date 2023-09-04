04 сентября 2023

В Екатеринбурге гурман похитил из магазина сыр на 6,5 тысяч рублей. Фото, видео

В Екатеринбурге воришка вынес восемь сортов сыра из магазина
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ищет похитителя сыра Фото:

В продуктовом магазине на улице Энтузиастов в Екатеринбурге мужчина украл восемь разных сортов сыра на 6,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

«В конце августа мужчина в очках зашел в магазин одной из торговых сетей и набрал в корзину сыра восьми разных сортов на 6,5 тысяч рублей. Оплачивать покупку гражданин не стал, а спокойно переложил товар в рюкзак и покинул зал», — сообщили в telegram-канале «УМВД Екатеринбурга».

Полицейские призывают подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11 для возмещения ущерба и дачи пояснений. Сотрудники также просят граждан помочь опознать похитителя и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

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В продуктовом магазине на улице Энтузиастов в Екатеринбурге мужчина украл восемь разных сортов сыра на 6,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «В конце августа мужчина в очках зашел в магазин одной из торговых сетей и набрал в корзину сыра восьми разных сортов на 6,5 тысяч рублей. Оплачивать покупку гражданин не стал, а спокойно переложил товар в рюкзак и покинул зал», — сообщили в telegram-канале «УМВД Екатеринбурга». Полицейские призывают подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11 для возмещения ущерба и дачи пояснений. Сотрудники также просят граждан помочь опознать похитителя и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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