На переправе Салехард — Лабытнанги образовались автомобильные заторы

В ЯНАО закрыта паромная переправа Салехард — Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО 5 сентября из-за тумана приостановлена работа переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Из-за этого там образовались автомобильные очереди, следует из данных онлайн-камер.

«Из-за низкой видимости на реке паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу», — сообщила пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. На камерах, работающих в онлайн-режиме, видно, что из-за приостановки работы паромов на переправе с обеих сторон образовались автомобильные пробки.

Обновлено в 10:20:

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Автомобильная очередь со стороны Салехарда Фото: скрин с камер на переправе через Обь — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/