04 сентября 2023
03 сентября 2023

В ЯНАО приостановлена работа главной переправы. Фото

На переправе Салехард — Лабытнанги образовались автомобильные заторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
В ЯНАО закрыта паромная переправа Салехард — Лабытнанги Фото:

В ЯНАО 5 сентября из-за тумана приостановлена работа переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Из-за этого там образовались автомобильные очереди, следует из данных онлайн-камер.

«Из-за низкой видимости на реке паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу», — сообщила пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. На камерах, работающих в онлайн-режиме, видно, что из-за приостановки работы паромов на переправе с обеих сторон образовались автомобильные пробки.

Обновлено в 10:20:

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Автомобильная очередь со стороны Салехарда
Автомобильная очередь со стороны Салехарда
Фото:
Автомобильная очередь со стороны Лабытнанги
Автомобильная очередь со стороны Лабытнанги
Фото:

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В ЯНАО 5 сентября из-за тумана приостановлена работа переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Из-за этого там образовались автомобильные очереди, следует из данных онлайн-камер. «Из-за низкой видимости на реке паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу», — сообщила пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. На камерах, работающих в онлайн-режиме, видно, что из-за приостановки работы паромов на переправе с обеих сторон образовались автомобильные пробки. Обновлено в 10:20: Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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