Менеджер по подбору персонала объяснила, как не провалить собеседование

HR-эксперт Юрчихина: к собеседованию нужно готовиться заранее

05 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Анастасия Юрхичина сообщила, что на собеседовании не стоит перехваливать себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На собеседовании нужно рассказать о моментах, где подчеркивается важность личного вклада в общий проект. Об этом сообщила менеджер по подбору персонала Анастасия Юрчихина. По ее словам, главной ошибкой на собеседовании является недостаточная подготовка к нему. «Важно подчеркивать моменты, где видна именно ваша работа. Так вы покажете свою экспертизу и важность вашего личного вклада в общий проект», — заявила Юрчихина в беседе с « Газетой.ру». По ее словам, это может помочь менеджеру оценить компетенции и вклад в будущую работу в компании. Юрчихина назвала главной ошибкой на собеседовании недостаточную подготовку к нему. Менеджер подчеркнула, что для хорошего впечатления можно заранее расписать тезисы, о чем планируется говорить на встрече. В плане стоит отметить свой опыт, преимущество и примеры карьерного роста. По словам Юрчихиной, на первой встрече нужно устроить самопрезентацию, однако не стоит перехваливать себя. Она отметила, что информацию, которую говорит соискатель, можно проверить, совершив звонок бывшему работодателю. Ранее «Мегафон» сообщил, что компании в России начали использовать искусственный интеллект для подбора персонала. Виртуальный рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками.

На собеседовании нужно рассказать о моментах, где подчеркивается важность личного вклада в общий проект. Об этом сообщила менеджер по подбору персонала Анастасия Юрчихина. По ее словам, главной ошибкой на собеседовании является недостаточная подготовка к нему. «Важно подчеркивать моменты, где видна именно ваша работа. Так вы покажете свою экспертизу и важность вашего личного вклада в общий проект», — заявила Юрчихина в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, это может помочь менеджеру оценить компетенции и вклад в будущую работу в компании. Юрчихина назвала главной ошибкой на собеседовании недостаточную подготовку к нему. Менеджер подчеркнула, что для хорошего впечатления можно заранее расписать тезисы, о чем планируется говорить на встрече. В плане стоит отметить свой опыт, преимущество и примеры карьерного роста. По словам Юрчихиной, на первой встрече нужно устроить самопрезентацию, однако не стоит перехваливать себя. Она отметила, что информацию, которую говорит соискатель, можно проверить, совершив звонок бывшему работодателю. Ранее «Мегафон» сообщил, что компании в России начали использовать искусственный интеллект для подбора персонала. Виртуальный рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками.