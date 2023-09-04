Площадь участка под застройку составляет 27 тысяч 470 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском в центре поселка Рощино продают землю под новый микрорайон за 191 млн 200 тысяч рублей. Общая площадь участка под застройку составляет 27 тысяч 470 квадратных метров, указано на сайте объявлений о недвижимости.

«Продается земельный участок в центре Рощино под строительство многоквартирных жилых домов площадью 27 470 квадратных метров. На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов)», — сообщается на сайте «Авито».

Земля расположена в северо-западном направлении от Челябинска. Расстояние до города — 20 километров. Рядом находятся крупные предприятия пищевой промышленности ОАО «Макфа», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская».

На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов) Скрин: сайт «Авито»

Земельный участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги Скрин: сайт «Авито»