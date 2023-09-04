04 сентября 2023

Под Челябинском продают землю под новый микрорайон. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, стройматериалы, стройка, кирпич
Площадь участка под застройку составляет 27 тысяч 470 квадратных метров Фото:

В Сосновском районе под Челябинском в центре поселка Рощино продают землю под новый микрорайон за 191 млн 200 тысяч рублей. Общая площадь участка под застройку составляет 27 тысяч 470 квадратных метров, указано на сайте объявлений о недвижимости.

«Продается земельный участок в центре Рощино под строительство многоквартирных жилых домов площадью 27 470 квадратных метров. На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов)», — сообщается на сайте «Авито».

Земля расположена в северо-западном направлении от Челябинска. Расстояние до города — 20 километров. Рядом находятся крупные предприятия пищевой промышленности ОАО «Макфа», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская».

На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов)
На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов)
Земельный участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги
Земельный участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги
Рядом находятся крупные предприятия пищевой промышленности ОАО «Макфа», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»
Рядом находятся крупные предприятия пищевой промышленности ОАО «Макфа», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»

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В Сосновском районе под Челябинском в центре поселка Рощино продают землю под новый микрорайон за 191 млн 200 тысяч рублей. Общая площадь участка под застройку составляет 27 тысяч 470 квадратных метров, указано на сайте объявлений о недвижимости. «Продается земельный участок в центре Рощино под строительство многоквартирных жилых домов площадью 27 470 квадратных метров. На участке можно строить здания высотой до 10 этажей (на 14 подъездов)», — сообщается на сайте «Авито». Земля расположена в северо-западном направлении от Челябинска. Расстояние до города — 20 километров. Рядом находятся крупные предприятия пищевой промышленности ОАО «Макфа», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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