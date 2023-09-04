Курганские власти нашли подрядчика для ремонта проблемной дороги

05 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Курганской области наши подрядчика для ремонта дороги Малышево — Альменево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти нашли подрядную организацию для капитального ремонта дороги Малышево — Альменево (Курганская область). Замгубернатора Константин Малышев и глава Альменевского округа Алексей Снежко посетили объект и обсудили планы работ. Стоимость ремонта составит более полумиллиарда рублей, сообщает telegram-канал правительства. Ранее глава региона Вадим Шумков называл дорогу проблемной. «Работа сложная и трудновыполнимая, длительное время искали подрядчика. Но эта дорога для жителей Альменево и других населенных пунктов является связующей и очень важна, потому губернатором было принято решение о необходимости ремонта. Несколько дней назад в результате аукциона был определен подрядчик — „СтройКонтинент“», — цитирует слова Малышева telegram-канал «Курганская область официально». В этом году планируется проведение инженерных работ, перекладка пропускных труб. Также сделают отметки и разбивки, чтобы в новом сезоне приступить к земляному полотну и дорожному покрытию. Всего будет отремонтировано более 12 км дороги. Завершить все работы планируют в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подчиненных срочно заключить контракт на ремонт дороги. Глава региона называл объект проблемным из-за того, что с начала 2023 года чиновники не могли найти подрядчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти нашли подрядную организацию для капитального ремонта дороги Малышево — Альменево (Курганская область). Замгубернатора Константин Малышев и глава Альменевского округа Алексей Снежко посетили объект и обсудили планы работ. Стоимость ремонта составит более полумиллиарда рублей, сообщает telegram-канал правительства. Ранее глава региона Вадим Шумков называл дорогу проблемной. «Работа сложная и трудновыполнимая, длительное время искали подрядчика. Но эта дорога для жителей Альменево и других населенных пунктов является связующей и очень важна, потому губернатором было принято решение о необходимости ремонта. Несколько дней назад в результате аукциона был определен подрядчик — „СтройКонтинент“», — цитирует слова Малышева telegram-канал «Курганская область официально». В этом году планируется проведение инженерных работ, перекладка пропускных труб. Также сделают отметки и разбивки, чтобы в новом сезоне приступить к земляному полотну и дорожному покрытию. Всего будет отремонтировано более 12 км дороги. Завершить все работы планируют в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подчиненных срочно заключить контракт на ремонт дороги. Глава региона называл объект проблемным из-за того, что с начала 2023 года чиновники не могли найти подрядчика.