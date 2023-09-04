04 сентября 2023

Курганские власти нашли подрядчика для ремонта проблемной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, проезд запрещен, ремонт дороги, ограничительная лента
В Курганской области наши подрядчика для ремонта дороги Малышево — Альменево Фото:

Власти нашли подрядную организацию для капитального ремонта дороги Малышево — Альменево (Курганская область). Замгубернатора Константин Малышев и глава Альменевского округа Алексей Снежко посетили объект и обсудили планы работ. Стоимость ремонта составит более полумиллиарда рублей, сообщает telegram-канал правительства. Ранее глава региона Вадим Шумков называл дорогу проблемной.

«Работа сложная и трудновыполнимая, длительное время искали подрядчика. Но эта дорога для жителей Альменево и других населенных пунктов является связующей и очень важна, потому губернатором было принято решение о необходимости ремонта. Несколько дней назад в результате аукциона был определен подрядчик — „СтройКонтинент“», — цитирует слова Малышева telegram-канал «Курганская область официально».

В этом году планируется проведение инженерных работ, перекладка пропускных труб. Также сделают отметки и разбивки, чтобы в новом сезоне приступить к земляному полотну и дорожному покрытию. Всего будет отремонтировано более 12 км дороги. Завершить все работы планируют в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подчиненных срочно заключить контракт на ремонт дороги. Глава региона называл объект проблемным из-за того, что с начала 2023 года чиновники не могли найти подрядчика.

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Власти нашли подрядную организацию для капитального ремонта дороги Малышево — Альменево (Курганская область). Замгубернатора Константин Малышев и глава Альменевского округа Алексей Снежко посетили объект и обсудили планы работ. Стоимость ремонта составит более полумиллиарда рублей, сообщает telegram-канал правительства. Ранее глава региона Вадим Шумков называл дорогу проблемной. «Работа сложная и трудновыполнимая, длительное время искали подрядчика. Но эта дорога для жителей Альменево и других населенных пунктов является связующей и очень важна, потому губернатором было принято решение о необходимости ремонта. Несколько дней назад в результате аукциона был определен подрядчик — „СтройКонтинент“», — цитирует слова Малышева telegram-канал «Курганская область официально». В этом году планируется проведение инженерных работ, перекладка пропускных труб. Также сделают отметки и разбивки, чтобы в новом сезоне приступить к земляному полотну и дорожному покрытию. Всего будет отремонтировано более 12 км дороги. Завершить все работы планируют в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подчиненных срочно заключить контракт на ремонт дороги. Глава региона называл объект проблемным из-за того, что с начала 2023 года чиновники не могли найти подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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