Курганские власти нашли подрядчика для ремонта проблемной дороги

Власти нашли подрядную организацию для капитального ремонта дороги Малышево — Альменево (Курганская область). Замгубернатора Константин Малышев и глава Альменевского округа Алексей Снежко посетили объект и обсудили планы работ. Стоимость ремонта составит более полумиллиарда рублей, сообщает telegram-канал правительства. Ранее глава региона Вадим Шумков называл дорогу проблемной.
«Работа сложная и трудновыполнимая, длительное время искали подрядчика. Но эта дорога для жителей Альменево и других населенных пунктов является связующей и очень важна, потому губернатором было принято решение о необходимости ремонта. Несколько дней назад в результате аукциона был определен подрядчик — „СтройКонтинент“», — цитирует слова Малышева telegram-канал «Курганская область официально».
В этом году планируется проведение инженерных работ, перекладка пропускных труб. Также сделают отметки и разбивки, чтобы в новом сезоне приступить к земляному полотну и дорожному покрытию. Всего будет отремонтировано более 12 км дороги. Завершить все работы планируют в 2024 году.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подчиненных срочно заключить контракт на ремонт дороги. Глава региона называл объект проблемным из-за того, что с начала 2023 года чиновники не могли найти подрядчика.
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