Губернатор Шумков заставляет подчиненных срочно заключать контракт на ремонт дороги

22 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области с начала года не могут найти подрядчика для ремонта проблемной дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал подчиненных ускорить поиск подрядчика для ремонта проблемной дороги Малышево — Альменево. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. По его словам, подрядную организацию не могут найти с начала года. «Очень проблемная дорога Малышево — Альменево. Учитывая состояние дороги, государство выделило более полумиллиарда рублей на капитальный ремонт еще в начале года. Торги на поиск и определение подрядчика проводились несколько раз. Потому поручил коллегам отработать все варианты срочного контрактования и начала работ по этому участку дороги», — написал Шумков. По словам губернатора, проблема с поиском подрядчика заключается в том, что участок дороги удален от основных крупных объектов, поэтому не все серьезные компании готовы браться за такой объект в напряженный сезон. Также глава региона отметил, что понимает ситуацию местных жителей и знает об их просьбах быстрее выполнить ремонт дороги. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил администрации Кургана обсуждать вопросы благоустройства новых парков с горожанами. До этого мэр Ситникова заявляла, что они не обязаны советоваться с местными жителями по поводу обновления горсада.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал подчиненных ускорить поиск подрядчика для ремонта проблемной дороги Малышево — Альменево. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. По его словам, подрядную организацию не могут найти с начала года. «Очень проблемная дорога Малышево — Альменево. Учитывая состояние дороги, государство выделило более полумиллиарда рублей на капитальный ремонт еще в начале года. Торги на поиск и определение подрядчика проводились несколько раз. Потому поручил коллегам отработать все варианты срочного контрактования и начала работ по этому участку дороги», — написал Шумков. По словам губернатора, проблема с поиском подрядчика заключается в том, что участок дороги удален от основных крупных объектов, поэтому не все серьезные компании готовы браться за такой объект в напряженный сезон. Также глава региона отметил, что понимает ситуацию местных жителей и знает об их просьбах быстрее выполнить ремонт дороги. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил администрации Кургана обсуждать вопросы благоустройства новых парков с горожанами. До этого мэр Ситникова заявляла, что они не обязаны советоваться с местными жителями по поводу обновления горсада.