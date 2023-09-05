Forbes: ВС РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Танк был уничтожен в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

«Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes. По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков.

Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes. По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков. Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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