Forbes: ВС РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Видео

05 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Танк был уничтожен в Запорожской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes . По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков. Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes. По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков. Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life.