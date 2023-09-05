Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes.
«Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes. По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков.
Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые потеряли танк Challenger 2, поставленный Великобританией. Российские силы уничтожили его под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. <…> На видео запечатлен горящий на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области на юге Украины один из бывших британских танков», — пишет Forbes. По официальным данным, у Украины осталось всего 13 таких танков. Правительство Великобритании решило поставить Украине 14 своих основных боевых танков Challenger 2 еще в январе 2023 года, передает RT. Военные эксперты объясняли, что они не несут существенной угрозы российской армии, пишет «Царьград». В конце июля появилась информация, что Великобритания уничтожила 43 танка данной модели вместо передачи их Украине. Ремонт этих машин был признан экономически нецелесообразным, сообщает Life.