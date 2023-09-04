04 сентября 2023

В Екатеринбурге ДПС поймала студента, который ехал поджигать шкафы на ж/д путях

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
ДПС остановила парня для проверки документов Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ДПС поймали студента педагогического вуза, который ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на ж/д путях. В телефоне молодого человека нашли переписку с координатами объектов.

«Сотрудники ДПС остановили Peugeot 408 20-летнего студента педагогического университета в ночь на 5 сентября. При общении с полицейскими Никита занервничал, и тогда те решили осмотреть его машину. На пассажирском сидении у него нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички», — сообщает telegram-канал Baza.

Полицейские попросили екатеринбуржца разблокировать телефон, в нем они нашли переписку, где парню давали указания по поджогу. Также заказчики скинули ему фото шкафов и их координаты. Молодого человека передали сотрудникам ФСБ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы ГИБДД по Екатеринбургу и ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответов от обоих ведомств не поступало.

Ранее в Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след.

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В Екатеринбурге сотрудники ДПС поймали студента педагогического вуза, который ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на ж/д путях. В телефоне молодого человека нашли переписку с координатами объектов. «Сотрудники ДПС остановили Peugeot 408 20-летнего студента педагогического университета в ночь на 5 сентября. При общении с полицейскими Никита занервничал, и тогда те решили осмотреть его машину. На пассажирском сидении у него нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички», — сообщает telegram-канал Baza. Полицейские попросили екатеринбуржца разблокировать телефон, в нем они нашли переписку, где парню давали указания по поджогу. Также заказчики скинули ему фото шкафов и их координаты. Молодого человека передали сотрудникам ФСБ. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы ГИБДД по Екатеринбургу и ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответов от обоих ведомств не поступало. Ранее в Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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