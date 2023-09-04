В Екатеринбурге ДПС поймала студента, который ехал поджигать шкафы на ж/д путях

В Екатеринбурге сотрудники ДПС поймали студента педагогического вуза, который ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на ж/д путях. В телефоне молодого человека нашли переписку с координатами объектов.
«Сотрудники ДПС остановили Peugeot 408 20-летнего студента педагогического университета в ночь на 5 сентября. При общении с полицейскими Никита занервничал, и тогда те решили осмотреть его машину. На пассажирском сидении у него нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички», — сообщает telegram-канал Baza.
Полицейские попросили екатеринбуржца разблокировать телефон, в нем они нашли переписку, где парню давали указания по поджогу. Также заказчики скинули ему фото шкафов и их координаты. Молодого человека передали сотрудникам ФСБ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы ГИБДД по Екатеринбургу и ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответов от обоих ведомств не поступало.
Ранее в Екатеринбурге горожанин попытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный» с помощью газеты и скрылся с места преступления через лес. Однако полицейские смогли взять его след.
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