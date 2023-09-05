В интернете распространяют фейковый указ Шойгу о новой мобилизации

05 сентября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев отмечал, что новой мобилизации в России не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских telegram-каналах начали распространять якобы указ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данный «указ» — фейк. «В сети появился приказ Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч россиян. Дата вступления в силу приказа в документе — 11 сентября», — пишут в украинских telegram-каналах. Однако данного документа нет на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются указы Министерства обороны. В распространяемом якобы приказе Сергея Шойгу военные комиссары российских регионов названы «представителями военных комиссариатов». Подпись министра обороны также не соответствует оригиналу. Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что новой мобилизации в России не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту.

В украинских telegram-каналах начали распространять якобы указ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данный «указ» — фейк. «В сети появился приказ Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч россиян. Дата вступления в силу приказа в документе — 11 сентября», — пишут в украинских telegram-каналах. Однако данного документа нет на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются указы Министерства обороны. В распространяемом якобы приказе Сергея Шойгу военные комиссары российских регионов названы «представителями военных комиссариатов». Подпись министра обороны также не соответствует оригиналу. Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что новой мобилизации в России не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту.