Экс-главе соцзащиты Кургана Яшиной суд продлил срок домашнего ареста

В Кургане суд оставил экс-главу соцзащиты под домашним арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главу курганского центра соцзащиты Людмилу Яшину оставили под домашним арестом по делу о мошенничестве. При этом в суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции (УИН) об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Адвокат и сама Яшина просили изменить меру на более мягкую. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. <…> Меру пресечения в виде домашнего ареста Яшиной Людмиле Ивановне продлить», — зачитал решение судья. Срок действия продлили на шесть месяцев — до 15 февраля.

На суде инспектор УИН заявила, что Яшина в конце августа нарушила условия содержания под стражей. Экс-руководитель соцслужбы с ней не согласилась и сообщила, что не покидала свой дом. Заслушав стороны, суд отказал в ходатайстве о заключении под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшей главой городской службы соцзащиты. Ее вместе с сыном обвиняют в мошенничестве. На период следствия женщина находилась под домашним арестом.