04 сентября 2023

Экс-главе соцзащиты Кургана Яшиной суд продлил срок домашнего ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган
В Кургане суд оставил экс-главу соцзащиты под домашним арестом Фото:

Экс-главу курганского центра соцзащиты Людмилу Яшину оставили под домашним арестом по делу о мошенничестве. При этом в суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции (УИН) об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Адвокат и сама Яшина просили изменить меру на более мягкую. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. <…> Меру пресечения в виде домашнего ареста Яшиной Людмиле Ивановне продлить», — зачитал решение судья. Срок действия продлили на шесть месяцев — до 15 февраля.

На суде инспектор УИН заявила, что Яшина в конце августа нарушила условия содержания под стражей. Экс-руководитель соцслужбы с ней не согласилась и сообщила, что не покидала свой дом. Заслушав стороны, суд отказал в ходатайстве о заключении под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшей главой городской службы соцзащиты. Ее вместе с сыном обвиняют в мошенничестве. На период следствия женщина находилась под домашним арестом.

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Экс-главу курганского центра соцзащиты Людмилу Яшину оставили под домашним арестом по делу о мошенничестве. При этом в суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции (УИН) об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Адвокат и сама Яшина просили изменить меру на более мягкую. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. <…> Меру пресечения в виде домашнего ареста Яшиной Людмиле Ивановне продлить», — зачитал решение судья. Срок действия продлили на шесть месяцев — до 15 февраля. На суде инспектор УИН заявила, что Яшина в конце августа нарушила условия содержания под стражей. Экс-руководитель соцслужбы с ней не согласилась и сообщила, что не покидала свой дом. Заслушав стороны, суд отказал в ходатайстве о заключении под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшей главой городской службы соцзащиты. Ее вместе с сыном обвиняют в мошенничестве. На период следствия женщина находилась под домашним арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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