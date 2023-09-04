В Кургане начался суд над экс-директором соцуправления Яшиной по делу о мошенничестве. Видео

В Кургане начался суд над экс-главой соцзащиты Яшиной по делу о мошенничестве

05 сентября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Начальницу курганского соцуправления вместе с сыном обвиняют в хищении более 1,2 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском городском суде начались слушания по делу экс-начальницы городской службы соцзащиты Людмилы Яшиной и ее сына. Родственников обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В неустановленный период времени 2020 года, но не позднее 23 марта 2020 года Людмила Яшина и Алексей Яшин из корыстных побуждений вступили в предварительный сговор на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ГКУ „Центр занятости населения г. Кургана“», — зачитал обвинение прокурор. Обвиняемые свою вину не признали и собираются предоставить соответствующие доказательства. Бывшую чиновницу обвиняют в том, что она направляла своих подчиненных на обучение за счет государства в учебное заведение к своему сыну в Тюмень. Ущерб от действий матери и сына по мнению следствия составил более 1,2 млн рублей. Также следствие считает, что при помощи Яшиной партнер ее сына незаконно получил материальную помощь от государства на сумму 250 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директора бюджетного управления Яшину вместе с сыном подозревают в хищении средств по госпрограмме. Также на время следствия женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Курганском городском суде начались слушания по делу экс-начальницы городской службы соцзащиты Людмилы Яшиной и ее сына. Родственников обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В неустановленный период времени 2020 года, но не позднее 23 марта 2020 года Людмила Яшина и Алексей Яшин из корыстных побуждений вступили в предварительный сговор на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ГКУ „Центр занятости населения г. Кургана“», — зачитал обвинение прокурор. Обвиняемые свою вину не признали и собираются предоставить соответствующие доказательства. Бывшую чиновницу обвиняют в том, что она направляла своих подчиненных на обучение за счет государства в учебное заведение к своему сыну в Тюмень. Ущерб от действий матери и сына по мнению следствия составил более 1,2 млн рублей. Также следствие считает, что при помощи Яшиной партнер ее сына незаконно получил материальную помощь от государства на сумму 250 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директора бюджетного управления Яшину вместе с сыном подозревают в хищении средств по госпрограмме. Также на время следствия женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.