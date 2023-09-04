«Ариант» запустит завод по запуску висковых дистиллятов после Нового года

За выпуском виски проследят специалисты из Шотландии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Группа компаний «Ариант» после Нового года построит в Челябинске завод по выпуску висковых дистиллятов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», запуск производства намечен на первый квартал 2024 года.

«В Челябинске появится ультрасовременный завод по производству классического выдержанного вискового дистиллята. Запуск намечен на первый квартал 2024 года», — рассказали в компании.

Инвестиции в проект, как сообщали ранее, составят один миллиард рублей. Мощности позволят ежегодно выпускать до шести миллионов бутылок общей емкостью 300 тысяч декалитров. Техпроцессы планируют организовать в соответствии с ГОСТами. В производстве будут применять зерно с полей «Арианта» и воду из экологически чистых районов региона.

«Строительство производства качественных дистиллятов практически завершено. Закуплено необходимое технологическое оборудование, ведется его монтаж. Мы получим продукт, отражающий дух и характер Урала», — отметила гендиректор группы компаний Ирина Голышева.

На предприятии раскрыли ряд особенностей будущей работы. Производство полного цикла сделают высокоавтоматизированным. Оно будет включать дробление, переработку, брожение и выдержку в высококлассных дубовых бочках не менее трех лет. На выходе будет получаться виски с ярким колоритом во вкусе и аромате. Все этапы производства проконтролируют консультанты из Шотландии.

Также внимание уделили экологической составляющей. Итальянские технологии сделают производство безотходным, перерабатывая все в модифицированный, качественный белок. Продукт используют в изготовлении кормов для животных агрофирмы «Ариант».

Запуск завода намечен на первый квартал 2024 года Фото: пресс-служба группы компаний «Ариант»

Напиток будет отражать душу Урала, обещает производитель Фото: пресс-служба группы компаний «Ариант»

Ежегодно будет выпускаться до шести млн бутылок Фото: пресс-служба группы компаний «Ариант»