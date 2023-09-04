04 сентября 2023

В Челябинске построят завод по выпуску висковых дистиллятов. Фото

«Ариант» запустит завод по запуску висковых дистиллятов после Нового года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокалы, дегустация, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
За выпуском виски проследят специалисты из Шотландии Фото:

Группа компаний «Ариант» после Нового года построит в Челябинске завод по выпуску висковых дистиллятов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», запуск производства намечен на первый квартал 2024 года.

«В Челябинске появится ультрасовременный завод по производству классического выдержанного вискового дистиллята. Запуск намечен на первый квартал 2024 года», — рассказали в компании.

Инвестиции в проект, как сообщали ранее, составят один миллиард рублей. Мощности позволят ежегодно выпускать до шести миллионов бутылок общей емкостью 300 тысяч декалитров. Техпроцессы планируют организовать в соответствии с ГОСТами. В производстве будут применять зерно с полей «Арианта» и воду из экологически чистых районов региона.

«Строительство производства качественных дистиллятов практически завершено. Закуплено необходимое технологическое оборудование, ведется его монтаж. Мы получим продукт, отражающий дух и характер Урала», — отметила гендиректор группы компаний Ирина Голышева.

На предприятии раскрыли ряд особенностей будущей работы. Производство полного цикла сделают высокоавтоматизированным. Оно будет включать дробление, переработку, брожение и выдержку в высококлассных дубовых бочках не менее трех лет. На выходе будет получаться виски с ярким колоритом во вкусе и аромате. Все этапы производства проконтролируют консультанты из Шотландии.

Также внимание уделили экологической составляющей. Итальянские технологии сделают производство безотходным, перерабатывая все в модифицированный, качественный белок. Продукт используют в изготовлении кормов для животных агрофирмы «Ариант».

Запуск завода намечен на первый квартал 2024 года
Запуск завода намечен на первый квартал 2024 года
Фото:
Напиток будет отражать душу Урала, обещает производитель
Напиток будет отражать душу Урала, обещает производитель
Фото:
Ежегодно будет выпускаться до шести млн бутылок
Ежегодно будет выпускаться до шести млн бутылок
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа компаний «Ариант» после Нового года построит в Челябинске завод по выпуску висковых дистиллятов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», запуск производства намечен на первый квартал 2024 года. «В Челябинске появится ультрасовременный завод по производству классического выдержанного вискового дистиллята. Запуск намечен на первый квартал 2024 года», — рассказали в компании. Инвестиции в проект, как сообщали ранее, составят один миллиард рублей. Мощности позволят ежегодно выпускать до шести миллионов бутылок общей емкостью 300 тысяч декалитров. Техпроцессы планируют организовать в соответствии с ГОСТами. В производстве будут применять зерно с полей «Арианта» и воду из экологически чистых районов региона. «Строительство производства качественных дистиллятов практически завершено. Закуплено необходимое технологическое оборудование, ведется его монтаж. Мы получим продукт, отражающий дух и характер Урала», — отметила гендиректор группы компаний Ирина Голышева. На предприятии раскрыли ряд особенностей будущей работы. Производство полного цикла сделают высокоавтоматизированным. Оно будет включать дробление, переработку, брожение и выдержку в высококлассных дубовых бочках не менее трех лет. На выходе будет получаться виски с ярким колоритом во вкусе и аромате. Все этапы производства проконтролируют консультанты из Шотландии. Также внимание уделили экологической составляющей. Итальянские технологии сделают производство безотходным, перерабатывая все в модифицированный, качественный белок. Продукт используют в изготовлении кормов для животных агрофирмы «Ариант».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...