04 сентября 2023

Путин наградил орденом погибшего на СВО бойца из ХМАО

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Клипарт. Магнитогорск, орден мужества, вручение, цветы, память, сво
Военнослужащего из Нижневартовска посмертно наградили орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военнослужащего из Нижневартовска Андрея Овсянникова. Мужчина погиб во время спецоперации, сообщили городские власти.

«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Анатольевич Овсянников посмертно награжден орденом Мужества», — говорится в публикации администрации города в соцсети «ВКонтакте». Мужчина родился в поселке Высокий, а затем жил и работал в Нижневартовске.

В зоне специальной военной операции рядовой Овсянников служил оператором-топогеодезистом в артиллерийской разведке. Правительство региона окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки. «У Андрея остались супруга, дочь, сестра. Выражаем соболезнования родным и близким», — добавляют городские власти.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее целями являются защита мирных жителей, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военнослужащего из Нижневартовска Андрея Овсянникова. Мужчина погиб во время спецоперации, сообщили городские власти. «Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Анатольевич Овсянников посмертно награжден орденом Мужества», — говорится в публикации администрации города в соцсети «ВКонтакте». Мужчина родился в поселке Высокий, а затем жил и работал в Нижневартовске. В зоне специальной военной операции рядовой Овсянников служил оператором-топогеодезистом в артиллерийской разведке. Правительство региона окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки. «У Андрея остались супруга, дочь, сестра. Выражаем соболезнования родным и близким», — добавляют городские власти. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее целями являются защита мирных жителей, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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