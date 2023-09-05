Песков не разрешил задать вопрос о расследовании в отношении Суровикина

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© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста France Press Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла не разрешил журналисту французского издания France Press задать вопрос о якобы аресте и расследовании в отношении экс-командующего объединенной группировкой войск Сергее Суровикине. Западный корреспондент обратился к Пескову после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу проигнорировал тот же вопрос.

«Нет, нельзя», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли его спросить о ситуации с Суровикиным. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Журналист France Press задавал тот же вопрос Шойгу, но не получил ответа.

Ранее СМИ писали, что Суровикин якобы находится под арестом из-за возможной связи с неудавшимся мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. Позже эта информация была опровергнута его сослуживцами и общественниками. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал находится в отпуске. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фото с генералом.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла не разрешил журналисту французского издания France Press задать вопрос о якобы аресте и расследовании в отношении экс-командующего объединенной группировкой войск Сергее Суровикине. Западный корреспондент обратился к Пескову после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу проигнорировал тот же вопрос. «Нет, нельзя», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли его спросить о ситуации с Суровикиным. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Журналист France Press задавал тот же вопрос Шойгу, но не получил ответа. Ранее СМИ писали, что Суровикин якобы находится под арестом из-за возможной связи с неудавшимся мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. Позже эта информация была опровергнута его сослуживцами и общественниками. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал находится в отпуске. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фото с генералом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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