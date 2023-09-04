Собчак показала первое фото Суровикина после пропажи

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
Сергей Суровикин находится в своем доме с семьей, заявила Ксения Собчак Фото:

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин находится у себя дома в Москве вместе со своей семьей. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак, опубликовав фото с ним.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Ксения Собчак. Пост журналистка опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее, 4 сентября, министр обороны Сергей Шойгу не стал отвечать прессе на вопрос о местонахождении генерала.

Фото:

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Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин находится у себя дома в Москве вместе со своей семьей. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак, опубликовав фото с ним. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Ксения Собчак. Пост журналистка опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее, 4 сентября, министр обороны Сергей Шойгу не стал отвечать прессе на вопрос о местонахождении генерала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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