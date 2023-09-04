Собчак показала первое фото Суровикина после пропажи

Сергей Суровикин находится в своем доме с семьей, заявила Ксения Собчак
Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин находится у себя дома в Москве вместе со своей семьей. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак, опубликовав фото с ним.
«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Ксения Собчак. Пост журналистка опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее, 4 сентября, министр обороны Сергей Шойгу не стал отвечать прессе на вопрос о местонахождении генерала.
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