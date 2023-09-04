В Перми ушел из жизни зампред Мотовилихинского суда Спиридонов

05 сентября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

О дате церемонии прощания пока не сообщается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми умер заместитель председателя Мотовилихинского районного суда города Олег Спиридонов. Он работал до последнего дня жизни, отмечается в некрологе. «Ушел из жизни заместитель председателя Мотовилихинского районного суда Перми Олег Спиридонов. С марта 1999 года жизнь Олега Борисовича была тесно связана с Мотовилихинским районным судом, где до настоящего времени он работал сначала в должности судьи, а затем заместителем председателя суда по уголовным делам», — говорится на сайте суда. Спиридонов родился в 1969 году, окончил в 1995 году Пермский государственный университет. Карьеру он начинал с должности юрисконсульта администрации Свердловского района Перми, а затем работал следователем и помощником прокурора Мотовилихинского района.

В Перми умер заместитель председателя Мотовилихинского районного суда города Олег Спиридонов. Он работал до последнего дня жизни, отмечается в некрологе. «Ушел из жизни заместитель председателя Мотовилихинского районного суда Перми Олег Спиридонов. С марта 1999 года жизнь Олега Борисовича была тесно связана с Мотовилихинским районным судом, где до настоящего времени он работал сначала в должности судьи, а затем заместителем председателя суда по уголовным делам», — говорится на сайте суда. Спиридонов родился в 1969 году, окончил в 1995 году Пермский государственный университет. Карьеру он начинал с должности юрисконсульта администрации Свердловского района Перми, а затем работал следователем и помощником прокурора Мотовилихинского района.