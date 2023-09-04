04 сентября 2023

В Перми ушел из жизни зампред Мотовилихинского суда Спиридонов

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
О дате церемонии прощания пока не сообщается Фото:

В Перми умер заместитель председателя Мотовилихинского районного суда города Олег Спиридонов. Он работал до последнего дня жизни, отмечается в некрологе.

«Ушел из жизни заместитель председателя Мотовилихинского районного суда Перми Олег Спиридонов. С марта 1999 года жизнь Олега Борисовича была тесно связана с Мотовилихинским районным судом, где до настоящего времени он работал сначала в должности судьи, а затем заместителем председателя суда по уголовным делам», — говорится на сайте суда.

Спиридонов родился в 1969 году, окончил в 1995 году Пермский государственный университет. Карьеру он начинал с должности юрисконсульта администрации Свердловского района Перми, а затем работал следователем и помощником прокурора Мотовилихинского района.

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В Перми умер заместитель председателя Мотовилихинского районного суда города Олег Спиридонов. Он работал до последнего дня жизни, отмечается в некрологе. «Ушел из жизни заместитель председателя Мотовилихинского районного суда Перми Олег Спиридонов. С марта 1999 года жизнь Олега Борисовича была тесно связана с Мотовилихинским районным судом, где до настоящего времени он работал сначала в должности судьи, а затем заместителем председателя суда по уголовным делам», — говорится на сайте суда. Спиридонов родился в 1969 году, окончил в 1995 году Пермский государственный университет. Карьеру он начинал с должности юрисконсульта администрации Свердловского района Перми, а затем работал следователем и помощником прокурора Мотовилихинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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