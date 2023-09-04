В Кургане собираются достроить СИЗО, из-за которого судили экс-главу УФСИН

В Кургане проводят обследование недостроенного СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В недостроенном здании курганского СИЗО, из-за которого судили экс-главу УФСИН Ильгиза Ильясова, проводятся обследовательские работы. Их цель — определить виды и объемы строительно-монтажных работ для завершения строительства объекта. На это выделено 5,8 млн рублей, информирует портал госзакупок.

«Выполнение обмерных и обследовательских работ, работ по внесению изменений в разделы проектной и рабочей документации по объекту: „Режимный корпус ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области, г. Курган“», — сообщается электронный аукцион. Компания «Регионстройуправление» из Башкирии выполняет работы для курганской УФСИН по исследованию недостроенного здания СИЗО стоимостью 5 880 334,43 руб. Ранее здание с недоделками принял бывший начальник управления, что стало причиной судебного разбирательства.

Подрядчик обследует и проверит имеющиеся конструкции и коммуникации в здании. Затем он должен определить виды работ, которые необходимы для окончания стройки, и внесет их в проектную документацию.

Здание СИЗО на улице 2-я Часовая в Кургане стоит недостроенным больше шести лет. Во время его строительства субподрядчик присвоил около 47 млн рублей при установке необходимого технологического оборудования. Директор предприятия получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. Вины бывшего главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве СИЗО не нашли.

Около года назад управление ФСИН подало иск к подрядной организации и субподрядчику о замене на объекте ненадлежащего оборудования на 105 млн рублей. Исковое заявление оставили без движения.

Редакция обратилась за комментариями по строительству изолятора в управление ФСИН региона. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд вынес приговор директору строительной организации. Его признали виновным в совершении хищений при строительстве СИЗО.