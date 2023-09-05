Картаполов заявил об активной работе по набору россиян на службу

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Андрей Картаполов заявил, что по контракту набрано более 200 тысяч человек Фото:

В России проходит активная кампания по набору военных по контракту. В мобилизации сейчас нет необходимости. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас идет активный набор на контракты. <…> В мобилизации нет никакой необходимости», — подчеркнул Андрей Картаполов в разговоре с «Лента.ру». Он уточнил, что уже по контракту набрано более 200 тысяч человек.

Ранее в Госдуме опровергли информацию о подготовке к новой мобилизации. До этого в ряде telegram-каналов появилось фото фейкового документа якобы приказа от главы Минобороны Сергея Шойгу. Там говорилась, что новая волна мобилизации будет в сентябре. Журналисты URA.RU опровергли недостоверную информацию.

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В России проходит активная кампания по набору военных по контракту. В мобилизации сейчас нет необходимости. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. «У нас идет активный набор на контракты. <…> В мобилизации нет никакой необходимости», — подчеркнул Андрей Картаполов в разговоре с «Лента.ру». Он уточнил, что уже по контракту набрано более 200 тысяч человек. Ранее в Госдуме опровергли информацию о подготовке к новой мобилизации. До этого в ряде telegram-каналов появилось фото фейкового документа якобы приказа от главы Минобороны Сергея Шойгу. Там говорилась, что новая волна мобилизации будет в сентябре. Журналисты URA.RU опровергли недостоверную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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