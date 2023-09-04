Уехавшая из Тюмени блогерша пожаловалась на жизнь в Грузии

Стоимость продуктов в Грузии серьезно выросла за последний год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уехавшая из Тюмени блогерша Klunyaka (Татьяна Клуняка) пожаловалась на значительный рост цен в Грузии. В пример она привела стоимость продуктов, которая подскочила в разы с момента ее переезда.

«За почти год жизни в Грузии цены тут выросли просто *** (ужас — прим URA.RU) <…> Я на днях хотела купить питьевой йогурт. Перевела цену в рубли — 180 р. Спасибо, не надо. Раньше он стоил 70 р. Или, например, баночка фасоли в томатном соусе стоила 70 р. А тут баночка стоит 320 р. Кстати, после переезда заработок у нас стал выше, но это вообще не ощущается в нынешних условиях. Короче, отвечая на вопрос — да, жизнь в Грузии ощущается сильно дороже», — написала Klunyaka у себя в instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Также она обратила внимание на то, что вырос курс лари по отношению к рублю. Если год назад он обменивался по 22 р. за 1 лари, то сейчас уже по 36 рублей.