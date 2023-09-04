04 сентября 2023

Уехавшая из Тюмени блогерша пожаловалась на жизнь в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Стоимость продуктов в Грузии серьезно выросла за последний год Фото:

Уехавшая из Тюмени блогерша Klunyaka (Татьяна Клуняка) пожаловалась на значительный рост цен в Грузии. В пример она привела стоимость продуктов, которая подскочила в разы с момента ее переезда.

«За почти год жизни в Грузии цены тут выросли просто *** (ужас — прим URA.RU) <…> Я на днях хотела купить питьевой йогурт. Перевела цену в рубли — 180 р. Спасибо, не надо. Раньше он стоил 70 р. Или, например, баночка фасоли в томатном соусе стоила 70 р. А тут баночка стоит 320 р. Кстати, после переезда заработок у нас стал выше, но это вообще не ощущается в нынешних условиях. Короче, отвечая на вопрос — да, жизнь в Грузии ощущается сильно дороже», — написала Klunyaka у себя в instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Также она обратила внимание на то, что вырос курс лари по отношению к рублю. Если год назад он обменивался по 22 р. за 1 лари, то сейчас уже по 36 рублей.

Ранее блогерша в интервью для telegram-канала «Темы Тюмени» рассказала о своем переезде в Батуми (Грузия). По ее словам, она не сталкивалась с русофобией, но некоторые привычки местных оказались ей не по нраву. При этом девушка отметила, что в Тюмени вкуснее готовят одно из знаменитых грузинских блюд — хинкали.

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Уехавшая из Тюмени блогерша Klunyaka (Татьяна Клуняка) пожаловалась на значительный рост цен в Грузии. В пример она привела стоимость продуктов, которая подскочила в разы с момента ее переезда. «За почти год жизни в Грузии цены тут выросли просто *** (ужас — прим URA.RU) <…> Я на днях хотела купить питьевой йогурт. Перевела цену в рубли — 180 р. Спасибо, не надо. Раньше он стоил 70 р. Или, например, баночка фасоли в томатном соусе стоила 70 р. А тут баночка стоит 320 р. Кстати, после переезда заработок у нас стал выше, но это вообще не ощущается в нынешних условиях. Короче, отвечая на вопрос — да, жизнь в Грузии ощущается сильно дороже», — написала Klunyaka у себя в instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также она обратила внимание на то, что вырос курс лари по отношению к рублю. Если год назад он обменивался по 22 р. за 1 лари, то сейчас уже по 36 рублей. Ранее блогерша в интервью для telegram-канала «Темы Тюмени» рассказала о своем переезде в Батуми (Грузия). По ее словам, она не сталкивалась с русофобией, но некоторые привычки местных оказались ей не по нраву. При этом девушка отметила, что в Тюмени вкуснее готовят одно из знаменитых грузинских блюд — хинкали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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