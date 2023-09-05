Москва потребовала от Еревана объяснений за принятие статуса, по которому можно арестовать Путина

Россия запросила от Армении разъяснений по поводу принятия последней статута Международного уголовного суда. Последний подавал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет [по поводу ратификации Арменией статуса МУС] и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24».
МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. При этом сама Россия не признает юрисдикцию суда, как и ряд других стран.
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