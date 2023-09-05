Москва потребовала от Еревана объяснений за принятие статуса, по которому можно арестовать Путина

Захарова: Россия запросила от Армении разъяснений за принятие статута МУС
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
РФ будет определять дальнейшие действия в зависимости от ответа Армении, уточнила Мария Захарова Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Россия запросила от Армении разъяснений по поводу принятия последней статута Международного уголовного суда. Последний подавал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет [по поводу ратификации Арменией статуса МУС] и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24».

МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. При этом сама Россия не признает юрисдикцию суда, как и ряд других стран.

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Россия запросила от Армении разъяснений по поводу принятия последней статута Международного уголовного суда. Последний подавал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет [по поводу ратификации Арменией статуса МУС] и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. При этом сама Россия не признает юрисдикцию суда, как и ряд других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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