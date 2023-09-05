Двухэтажный деловой центр построят на северо-западе Челябинска на улице Партизанской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему вице-губернатору Юрию Клепову разрешили строить деловой центр в Челябинске на улице Партизанской. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство коммерческого делового здания в зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше с максимальным коэффициентом застройки — 0,58, минимальным коэффициентом озеленения — 0,16 по ул. Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Клепов Юрий Владимирович», — сообщается на сайте.

По проекту, двухэтажный коммерческий деловой центр и автостоянку на 11 машиномест возведут в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Ижевского-3 в Калининском районе Челябинска. Объект появится вблизи домов №66 и №68, расположенных по улице Братьев Кашириных. Строить офисное здание будет ООО СЗ «Высота». Общая площадь застройки составит 550-630 квадратных метров. Согласно документации, участок предназначен под возведение коммерческих деловых зданий. Земля принадлежит Юрию Клепову.

На публичных слушаниях, которые проходили в Челябинске 16 декабря 2022 года, жители близлежащих домов высказывались против строительства данного делового центра. Проект отправляли на комиссию, после чего документацию о строительстве, в том числе и об отклонении от предельных параметров, утвердили.

Заместителем губернатора региона Клепов был при Петре Сумине и Михаиле Юревиче в 2008—2013 годах. В правительстве региона он курировал экономический блок. После смены власти в регионе Клепов стал заниматься бизнесом.

По проекту, двухэтажный коммерческий деловой центр и автостоянку на 11 машиномест возведут вблизи домов №66 и №68 по улице Братьев Кашириных Скрин: публичная кадастровая карта в г. Челябинск