Тюменский подросток отравился ядовитым растением с галлюциногенами

Сок эуфорбии способен вызвать ожог, а при попадании в глаз спровоцировать потерю зрения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) подросток отравился ядовитым растением эуфорбией. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. По данным из открытых источников, попадание в организм человека частей растения может привести к потере сознания и слуховым и зрительным галлюцинациям.

«По данным управления за месяц 2023 года зарегистрирован 1 случай отравления от употребления ядовитого растения (эуфорбия), случай произошел в городе Тобольске, отравился подросток, после получения первичной медицинской помощи госпитализация не потребовалась. Других случаев пищевых отравлений, возникших после употребления испорченных или недоброкачественных продуктов, не зарегистрировано», — сообщили в URA.RU в пресс-службе управления.

Как отмечается в открытых источников, сок эуфорбии способен вызвать ожог, а при попадании в глаз спровоцировать потерю зрения. Среди симптомов отравления этим растением — головокружение, тошнота, диарея, гипотония, слабость и боли в брюшной области. При тяжелых случаях развивается кома.