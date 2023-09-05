В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

Светофоры не будут работать на двух перекрестках 6 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 6 сентября отключат светофоры на перекрестке проспект Комарова — Краснофлотская и на перекрестке улиц Героев Танкограда — Валдайская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Информируем водителей, что 6 сентября будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Комарова — улица Краснофлотская, улица Героев Танкограда — улица Валдайская. Участникам движения лучше заранее планировать свои маршруты», — сообщили в мэрии.

Светофор на перекрестке проспект Комарова — улица Краснофлотская будет отключен с 8:30 до 18:00. На перекрестке улица Героев Танкограда — улица Валдайская с 9:00 до 16:00 часов.