В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

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Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Светофоры не будут работать на двух перекрестках 6 сентября Фото:

В Челябинске 6 сентября отключат светофоры на перекрестке проспект Комарова — Краснофлотская и на перекрестке улиц Героев Танкограда — Валдайская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Информируем водителей, что 6 сентября будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Комарова — улица Краснофлотская, улица Героев Танкограда — улица Валдайская. Участникам движения лучше заранее планировать свои маршруты», — сообщили в мэрии.

Светофор на перекрестке проспект Комарова — улица Краснофлотская будет отключен с 8:30 до 18:00. На перекрестке улица Героев Танкограда — улица Валдайская с 9:00 до 16:00 часов.

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В Челябинске 6 сентября отключат светофоры на перекрестке проспект Комарова — Краснофлотская и на перекрестке улиц Героев Танкограда — Валдайская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Информируем водителей, что 6 сентября будут отключены светофоры на перекрестках: проспект Комарова — улица Краснофлотская, улица Героев Танкограда — улица Валдайская. Участникам движения лучше заранее планировать свои маршруты», — сообщили в мэрии. Светофор на перекрестке проспект Комарова — улица Краснофлотская будет отключен с 8:30 до 18:00. На перекрестке улица Героев Танкограда — улица Валдайская с 9:00 до 16:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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