Производитель двигателей для курганских БМП ищет специалиста по мобилизации

07 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Барнаульскому заводу, производящему двигатели для БМП из Кургана, требуется специалист по мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, который производит двигатели для курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются специалист по мобилизационной подготовке. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Предприятие из Барнаула входит в Госкорпорацию Ростех. «На предприятие „Барнаултрансмаш“ требуется специалист по мобилизационной подготовке. Требования: опыт работы в мобилизационном отделе от трех лет, наличие высшее технического или экономического образования, готовность к оформлению допуска к гостайне», — говорится в вакансии. Размер заработной платы определяется по итогам личного собеседования. Специалисту по мобилизационной подготовке предоставляется полный соцпакет, частичная компенсация детского сада и бесплатное питание в столовой. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. График работы: пять дней в неделю с 08:00 до 16:40 часов. Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики, а также операторы и наладчики станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей.

Завод «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, который производит двигатели для курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются специалист по мобилизационной подготовке. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Предприятие из Барнаула входит в Госкорпорацию Ростех. «На предприятие „Барнаултрансмаш“ требуется специалист по мобилизационной подготовке. Требования: опыт работы в мобилизационном отделе от трех лет, наличие высшее технического или экономического образования, готовность к оформлению допуска к гостайне», — говорится в вакансии. Размер заработной платы определяется по итогам личного собеседования. Специалисту по мобилизационной подготовке предоставляется полный соцпакет, частичная компенсация детского сада и бесплатное питание в столовой. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. График работы: пять дней в неделю с 08:00 до 16:40 часов. Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики, а также операторы и наладчики станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей.