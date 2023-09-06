Производитель двигателей для курганских БМП ищет специалиста по мобилизации

Завод «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, который производит двигатели для курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются специалист по мобилизационной подготовке. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Предприятие из Барнаула входит в Госкорпорацию Ростех.
«На предприятие „Барнаултрансмаш“ требуется специалист по мобилизационной подготовке. Требования: опыт работы в мобилизационном отделе от трех лет, наличие высшее технического или экономического образования, готовность к оформлению допуска к гостайне», — говорится в вакансии. Размер заработной платы определяется по итогам личного собеседования.
Специалисту по мобилизационной подготовке предоставляется полный соцпакет, частичная компенсация детского сада и бесплатное питание в столовой. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. График работы: пять дней в неделю с 08:00 до 16:40 часов.
Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики, а также операторы и наладчики станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.