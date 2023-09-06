06 сентября 2023

Производитель двигателей для курганских БМП ищет специалиста по мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Барнаульскому заводу, производящему двигатели для БМП из Кургана, требуется специалист по мобилизации Фото:

Завод «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, который производит двигатели для курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются специалист по мобилизационной подготовке. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Предприятие из Барнаула входит в Госкорпорацию Ростех.

«На предприятие „Барнаултрансмаш“ требуется специалист по мобилизационной подготовке. Требования: опыт работы в мобилизационном отделе от трех лет, наличие высшее технического или экономического образования, готовность к оформлению допуска к гостайне», — говорится в вакансии. Размер заработной платы определяется по итогам личного собеседования.

Специалисту по мобилизационной подготовке предоставляется полный соцпакет, частичная компенсация детского сада и бесплатное питание в столовой. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. График работы: пять дней в неделю с 08:00 до 16:40 часов.

Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики, а также операторы и наладчики станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей.

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Завод «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, который производит двигатели для курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются специалист по мобилизационной подготовке. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Предприятие из Барнаула входит в Госкорпорацию Ростех. «На предприятие „Барнаултрансмаш“ требуется специалист по мобилизационной подготовке. Требования: опыт работы в мобилизационном отделе от трех лет, наличие высшее технического или экономического образования, готовность к оформлению допуска к гостайне», — говорится в вакансии. Размер заработной платы определяется по итогам личного собеседования. Специалисту по мобилизационной подготовке предоставляется полный соцпакет, частичная компенсация детского сада и бесплатное питание в столовой. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. График работы: пять дней в неделю с 08:00 до 16:40 часов. Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики, а также операторы и наладчики станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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