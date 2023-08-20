Производитель двигателя для курганской БМП «Манул» массово ищет работников

«Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, набирает токарей

«Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, набирает сотрудников (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

На предприятии «Барнаултрансмаш» из Алтая, который разработал мощный двигатель для курганской БМП «Манул», массово набирают работников. Заводу требуются операторы и наладчики станков ЧПУ, токари, слесари-ремонтники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«На АО „Барнаултрансмаш“ в Алтайском крае требуются токари. Обязанности: выполнение токарно-обработочных работ. Заработная плата от 70 000 рублей», — говорится в вакансиях. Предприятие частично компенсирует жилье и питание.

Также на предприятии зарплату от 70 тысяч рублей готовы платить оператора и наладчикам станков ЧПУ, шлифовщикам, фрезеровщикам и слесарям. Опыт работы не требуется. График: шесть дней в неделю. Еще десятки объявлений с вакансиями размещены на сайте HeadHunter. Зуборезчикам и станочникам широкого профиля обещают зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. Каменщикам, термистам и гальваникам обещают платить до 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что новая российская БМП «Манул», которую производит «Курганмашзавод», получит более мощный двигатель УТД-32Т. По данным холдинга Ростеха, он расположится в передней части бронемашины, что обеспечит экипажу удобный вход в машину и облегчит загрузку боеприпасов. Также сообщалось, что алтайский завод помогает ускорить выпуск курганских БМП.