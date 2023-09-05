Власти решили изменить формат отношений с бизнесом

Правительство РФ решило выстраивать новые отношения бизнесом

05 сентября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Власти решили изменить формат отношений с бизнесом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти форматируют свои отношения с малым и средним бизнесом. Именно эта сфера обладает большим потенциалом роста в условиях санкций, поэтому ей уделяется особое внимание, объяснил URA.RU вице-президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков, комментируя итоги стратсессии по развитию МСП, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 сентября. «Сейчас то время, когда большие компании слишком видны нашим недругам, — они более уязвимы. Поэтому правительство решило поменять свою политику в сторону развития экономики предложения. Малый и средний бизнес показывает рост, более быструю динамику. В конечном итоге для государства это важнее, потому что это — налоговые поступления», — пояснил Мытенков. Новая стратегия властей в работе с бизнесом будет основываться на так называемой «экономике предложения», о которой в своем выступлении на ПМЭФ-2023 говорил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Мишустин во время стратсессии отметил, что правительство прорабатывает «ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» в рамках этого направления. Мишустин напомнил, что в России около 6 миллионов предприятий МСП, а численность работающих в этой сфере приближается к 30 млн человек. «Эта сфера обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего — как вклад в валовой внутренний продукт. Это сектор, где инициативные люди открывают свое дело. И он решает очень значимые для государства задачи. Среди них — создание новых рабочих мест, формирование комфортной среды для жизни граждан за счет всевозможных сервисов. Именно в малом бизнесе практическое применение получают многие инновации и свое воплощение в качественных товарах, услугах», — отметил Михаил Мишустин. Усиление внимания властей к МСП позволит расширить этот сектор экономики, убежден вице-президент РСПП Сергей Мытенков. «Главный результат, которое правительство хочет увидеть, — это увеличение доли МСП, чтобы люди шли в бизнес. Это потенциал, это правильное воспитание, восприятие. В конце концов это те люди, которые работают на благо страны. Правительство понимает, что, чем больших будет таких людей, чем больше будет компаний, которые будут не создаваться и закрываться, а создаваться и развиваться, занимать все большую долю рынка, не только российского, но и зарубежных, тем лучше для экономики страны», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти форматируют свои отношения с малым и средним бизнесом. Именно эта сфера обладает большим потенциалом роста в условиях санкций, поэтому ей уделяется особое внимание, объяснил URA.RU вице-президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков, комментируя итоги стратсессии по развитию МСП, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 сентября. «Сейчас то время, когда большие компании слишком видны нашим недругам, — они более уязвимы. Поэтому правительство решило поменять свою политику в сторону развития экономики предложения. Малый и средний бизнес показывает рост, более быструю динамику. В конечном итоге для государства это важнее, потому что это — налоговые поступления», — пояснил Мытенков. Новая стратегия властей в работе с бизнесом будет основываться на так называемой «экономике предложения», о которой в своем выступлении на ПМЭФ-2023 говорил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Мишустин во время стратсессии отметил, что правительство прорабатывает «ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» в рамках этого направления. Мишустин напомнил, что в России около 6 миллионов предприятий МСП, а численность работающих в этой сфере приближается к 30 млн человек. «Эта сфера обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего — как вклад в валовой внутренний продукт. Это сектор, где инициативные люди открывают свое дело. И он решает очень значимые для государства задачи. Среди них — создание новых рабочих мест, формирование комфортной среды для жизни граждан за счет всевозможных сервисов. Именно в малом бизнесе практическое применение получают многие инновации и свое воплощение в качественных товарах, услугах», — отметил Михаил Мишустин. Усиление внимания властей к МСП позволит расширить этот сектор экономики, убежден вице-президент РСПП Сергей Мытенков. «Главный результат, которое правительство хочет увидеть, — это увеличение доли МСП, чтобы люди шли в бизнес. Это потенциал, это правильное воспитание, восприятие. В конце концов это те люди, которые работают на благо страны. Правительство понимает, что, чем больших будет таких людей, чем больше будет компаний, которые будут не создаваться и закрываться, а создаваться и развиваться, занимать все большую долю рынка, не только российского, но и зарубежных, тем лучше для экономики страны», — подытожил эксперт.