04 сентября 2023

Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой

Три школы ЯНАО станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока
© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, ученики, дети, школьники
Школьники смогут участвовать в стажировке в Шэньчжэне и попадут в летний лагерь МГУ Фото:

Ученики трех школ ЯНАО смогут познакомиться с языками и культурой стран Востока. Соответствующий документ подписан на региональном совещании педагогов Ямала, сообщает сайт окружного правительства.

«В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ. Так же пройдут совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары», — говорится в сообщении.

Задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. Так же этот год на Ямале он объявил годом знаний. Специалисты сферы образования уже прошли программу стажировки «Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу». А осенью учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал.

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Ученики трех школ ЯНАО смогут познакомиться с языками и культурой стран Востока. Соответствующий документ подписан на региональном совещании педагогов Ямала, сообщает сайт окружного правительства. «В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ. Так же пройдут совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары», — говорится в сообщении. Задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. Так же этот год на Ямале он объявил годом знаний. Специалисты сферы образования уже прошли программу стажировки «Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу». А осенью учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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