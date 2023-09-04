Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой

Три школы ЯНАО станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока

05 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Школьники смогут участвовать в стажировке в Шэньчжэне и попадут в летний лагерь МГУ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ученики трех школ ЯНАО смогут познакомиться с языками и культурой стран Востока. Соответствующий документ подписан на региональном совещании педагогов Ямала, сообщает сайт окружного правительства. «В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ. Так же пройдут совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары», — говорится в сообщении. Задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. Так же этот год на Ямале он объявил годом знаний. Специалисты сферы образования уже прошли программу стажировки «Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу». А осенью учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал.

Ученики трех школ ЯНАО смогут познакомиться с языками и культурой стран Востока. Соответствующий документ подписан на региональном совещании педагогов Ямала, сообщает сайт окружного правительства. «В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ. Так же пройдут совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары», — говорится в сообщении. Задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. Так же этот год на Ямале он объявил годом знаний. Специалисты сферы образования уже прошли программу стажировки «Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу». А осенью учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал.