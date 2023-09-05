Эрдоган дал оценку переговорам с Путиным

Эрдоган: переговоры с Путиным были очень продуктивными
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Саммит G20, рукопожатие, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Президент Турции высоко оценил пользу переговоров с Владимиром Путиным Фото:

Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была очень продуктивной. Об этом заявил сам турецкий лидер.

«Прошедшие в Сочи переговоры с Путиным были очень продуктивными», — сказал Реджеп Эрдоган в ходе выступления. Его трансляция ведется в twitter-аккаунте (X) турецкого президента. Он также отметил, что встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире.

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 августа. Главной темой их обсуждения стала зерновая сделка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также высоко оценил пользу их переговоров.

После мероприятия Эрдоган уже успел сделать заявление о конфликте на Украине. По его словам, перспективы мирных переговоров на данный момент нет.

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Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была очень продуктивной. Об этом заявил сам турецкий лидер. «Прошедшие в Сочи переговоры с Путиным были очень продуктивными», — сказал Реджеп Эрдоган в ходе выступления. Его трансляция ведется в twitter-аккаунте (X) турецкого президента. Он также отметил, что встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире. Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 августа. Главной темой их обсуждения стала зерновая сделка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также высоко оценил пользу их переговоров. После мероприятия Эрдоган уже успел сделать заявление о конфликте на Украине. По его словам, перспективы мирных переговоров на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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