Эрдоган дал оценку переговорам с Путиным Эрдоган: переговоры с Путиным были очень продуктивными 05 сентября 2023 в 21:57 Размер текста - 17 + Президент Турции высоко оценил пользу переговоров с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была очень продуктивной. Об этом заявил сам турецкий лидер. «Прошедшие в Сочи переговоры с Путиным были очень продуктивными», — сказал Реджеп Эрдоган в ходе выступления. Его трансляция ведется в twitter-аккаунте (X) турецкого президента. Он также отметил, что встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире. Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 августа. Главной темой их обсуждения стала зерновая сделка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также высоко оценил пользу их переговоров. После мероприятия Эрдоган уже успел сделать заявление о конфликте на Украине. По его словам, перспективы мирных переговоров на данный момент нет. Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была очень продуктивной. Об этом заявил сам турецкий лидер. «Прошедшие в Сочи переговоры с Путиным были очень продуктивными», — сказал Реджеп Эрдоган в ходе выступления. Его трансляция ведется в twitter-аккаунте (X) турецкого президента. Он также отметил, что встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире. Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 августа. Главной темой их обсуждения стала зерновая сделка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также высоко оценил пользу их переговоров. После мероприятия Эрдоган уже успел сделать заявление о конфликте на Украине. По его словам, перспективы мирных переговоров на данный момент нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям