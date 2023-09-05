Эрдоган дал оценку переговорам с Путиным

Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была очень продуктивной. Об этом заявил сам турецкий лидер.
«Прошедшие в Сочи переговоры с Путиным были очень продуктивными», — сказал Реджеп Эрдоган в ходе выступления. Его трансляция ведется в twitter-аккаунте (X) турецкого президента. Он также отметил, что встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире.
Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 августа. Главной темой их обсуждения стала зерновая сделка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также высоко оценил пользу их переговоров.
После мероприятия Эрдоган уже успел сделать заявление о конфликте на Украине. По его словам, перспективы мирных переговоров на данный момент нет.
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