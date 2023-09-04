Песков высоко оценил пользу встречи Путина и Эрдогана

Песков: Россия и Турция обсудили все направления по двухсторонним отношениям

04 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Переговоры проходят конструктивно, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Сочи провели конструктивную беседу по всем направлениям двухсторонних отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, добавив, что планируется встреча президентов «с глазу на глаз». «Очень конструктивно, по направлениям подробнейшим докладам министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией, такая синхронизация я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошел исчерпывающий анализ двусторонних отношений. Сейчас с глазу на глаз пройдет не менее содержательная беседа», — подчеркнул Дмитрий Песков. Видео со словами пресс-секретаря опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В Сочи 4 сентября проходит встреча между Путиным и Эрдоганом. Турецкий лидер лично посетил Россию. Он добавил, что за ходом встречи следит весь мир. Основная тема встреча — обсуждение зерновой сделки, из которой РФ вышла 17 июля.

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Сочи провели конструктивную беседу по всем направлениям двухсторонних отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, добавив, что планируется встреча президентов «с глазу на глаз». «Очень конструктивно, по направлениям подробнейшим докладам министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией, такая синхронизация я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошел исчерпывающий анализ двусторонних отношений. Сейчас с глазу на глаз пройдет не менее содержательная беседа», — подчеркнул Дмитрий Песков. Видео со словами пресс-секретаря опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В Сочи 4 сентября проходит встреча между Путиным и Эрдоганом. Турецкий лидер лично посетил Россию. Он добавил, что за ходом встречи следит весь мир. Основная тема встреча — обсуждение зерновой сделки, из которой РФ вышла 17 июля.