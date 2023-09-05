05 сентября 2023

Пермяк на электросамокате попал в смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гибдд, дпс, экипаж дпс, патрульный автомобиль дпс
Самокатчик в Перми погиб в ДТП Фото:

В Перми 5 сентября на улице Промышленной мужчина на электросамокате столкнулся с джипом. Самокатчик погиб. Об этом сообщили в МВД по Пермскому краю.

«По улице Промышленной в направлении улицы Космонавта Леонова двигался автомобиль LEXUS LX 570 с 50-летним водителем за рулем. Он столкнулся с попутным электросамокатом, которым управлял 26-летний мужчина», — пишет «АИФ-Прикамье», ссылаясь на краевое МВД.

Самокатчик, подчеркивает издание, получил в аварии смертельную травму. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее в центре Перми водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Последний ехал по встречной полосе навстречу легковушке.

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В Перми 5 сентября на улице Промышленной мужчина на электросамокате столкнулся с джипом. Самокатчик погиб. Об этом сообщили в МВД по Пермскому краю. «По улице Промышленной в направлении улицы Космонавта Леонова двигался автомобиль LEXUS LX 570 с 50-летним водителем за рулем. Он столкнулся с попутным электросамокатом, которым управлял 26-летний мужчина», — пишет «АИФ-Прикамье», ссылаясь на краевое МВД. Самокатчик, подчеркивает издание, получил в аварии смертельную травму. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Ранее в центре Перми водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Последний ехал по встречной полосе навстречу легковушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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