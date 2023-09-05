Пермяк на электросамокате попал в смертельное ДТП

В Перми 5 сентября на улице Промышленной мужчина на электросамокате столкнулся с джипом. Самокатчик погиб. Об этом сообщили в МВД по Пермскому краю.
«По улице Промышленной в направлении улицы Космонавта Леонова двигался автомобиль LEXUS LX 570 с 50-летним водителем за рулем. Он столкнулся с попутным электросамокатом, которым управлял 26-летний мужчина», — пишет «АИФ-Прикамье», ссылаясь на краевое МВД.
Самокатчик, подчеркивает издание, получил в аварии смертельную травму. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее в центре Перми водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Последний ехал по встречной полосе навстречу легковушке.
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