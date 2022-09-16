В центре Перми погиб мужчина, ехавший на самокате по встречке

17 сентября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Мужчина ехал на самокате по встречной полосе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Перми по улице Ленина водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Последний ехал по встречной полосе как раз навстречу транспортному средству, сообщили в отделе ГИБДД по Перми. «По Ленина со стороны Толмачева в сторону Плеханова двигался автомобиль „Фольсваген Поло“ под управлением 37-летнего водителя, который в районе дома №96 по лице Ленина допустил наезд на 32-летнего мужчину. По предварительным данным, мужчина ехал на маломощном самокате по полосе, предназначенной для встречного движения», — прокомментировал смертельное ДТП Алексей Трясцын, начальник отдела ГИБДД по Перми. URA.RU сообщало, что 17 сентября в Перми произошло еще одно смертельное ДТП в Орджоникидзевском районе. В микрорайоне Гайва водитель «Митсубиси» не справился с управлением, наехав на бордюрный камень. Он и пассажир скончались от полученных травм.

В центре Перми по улице Ленина водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Последний ехал по встречной полосе как раз навстречу транспортному средству, сообщили в отделе ГИБДД по Перми. «По Ленина со стороны Толмачева в сторону Плеханова двигался автомобиль „Фольсваген Поло“ под управлением 37-летнего водителя, который в районе дома №96 по лице Ленина допустил наезд на 32-летнего мужчину. По предварительным данным, мужчина ехал на маломощном самокате по полосе, предназначенной для встречного движения», — прокомментировал смертельное ДТП Алексей Трясцын, начальник отдела ГИБДД по Перми. URA.RU сообщало, что 17 сентября в Перми произошло еще одно смертельное ДТП в Орджоникидзевском районе. В микрорайоне Гайва водитель «Митсубиси» не справился с управлением, наехав на бордюрный камень. Он и пассажир скончались от полученных травм.