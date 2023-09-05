05 сентября 2023

В ЦБ заявили о перегреве российской экономики

Центробанк: экономика РФ превысила потенциальный уровень
© Служба новостей «URA.RU»
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Экономика РФ превысила свой потенциальный уровень Фото:
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Новая экономика России

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, из чего следует, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Об этом говорится в исследовании Центробанка.

«В июле—августе экономическая активность в целом несколько оживилась», — говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Отмечается, что следствием станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике.

Кроме того, в статье указано, что с июля увеличилось количество товаров и услуг, подорожавших на 4%. Аналитики посоветовали умерить кредитную активность.

В августе сообщалось, что российские власти будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов.

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Экономика России превысила свой потенциальный уровень, из чего следует, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Об этом говорится в исследовании Центробанка. «В июле—августе экономическая активность в целом несколько оживилась», — говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Отмечается, что следствием станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике. Кроме того, в статье указано, что с июля увеличилось количество товаров и услуг, подорожавших на 4%. Аналитики посоветовали умерить кредитную активность. В августе сообщалось, что российские власти будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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