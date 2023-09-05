В ЦБ заявили о перегреве российской экономики

Центробанк: экономика РФ превысила потенциальный уровень

06 сентября 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Экономика РФ превысила свой потенциальный уровень Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Экономика России превысила свой потенциальный уровень, из чего следует, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Об этом говорится в исследовании Центробанка. «В июле—августе экономическая активность в целом несколько оживилась», — говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Отмечается, что следствием станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике. Кроме того, в статье указано, что с июля увеличилось количество товаров и услуг, подорожавших на 4%. Аналитики посоветовали умерить кредитную активность. В августе сообщалось, что российские власти будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов.

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, из чего следует, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Об этом говорится в исследовании Центробанка. «В июле—августе экономическая активность в целом несколько оживилась», — говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Отмечается, что следствием станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике. Кроме того, в статье указано, что с июля увеличилось количество товаров и услуг, подорожавших на 4%. Аналитики посоветовали умерить кредитную активность. В августе сообщалось, что российские власти будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов.