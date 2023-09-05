В ГД предложили запретить объявления на английском языке на авиарейсах

Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах следует запретить из-за сокращения количества иностранных пассажиров в России. Об этом заявил председатель Госдумы Борис Чернышов, направив соответствующее обращение в Минтранс.
«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс», — поделился Чернышов с РИА Новости.
Политик отметил, что необходимо заботиться об удобстве для российских пассажиров. Данное изменение также будет способствовать популяризации русского языка.
Ранее Чернышов предложил ужесточить правила продажи продуктов с сахаром. По его мнению, на упаковках необходимо указывать весь объем содержащегося в продукте сахара, включая сахарозаменители, в граммах и чайных ложках.
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