В ГД предложили запретить объявления на английском языке на авиарейсах

Депутат Чернышов выступил за запрет объявлений на английском языке на авиарейсах

06 сентября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Объявления на английском языке создают лишний шум Фото: Сергей Русанов © URA.RU Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах следует запретить из-за сокращения количества иностранных пассажиров в России. Об этом заявил председатель Госдумы Борис Чернышов, направив соответствующее обращение в Минтранс. «С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс», — поделился Чернышов с РИА Новости. Политик отметил, что необходимо заботиться об удобстве для российских пассажиров. Данное изменение также будет способствовать популяризации русского языка. Ранее Чернышов предложил ужесточить правила продажи продуктов с сахаром. По его мнению, на упаковках необходимо указывать весь объем содержащегося в продукте сахара, включая сахарозаменители, в граммах и чайных ложках.

Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах следует запретить из-за сокращения количества иностранных пассажиров в России. Об этом заявил председатель Госдумы Борис Чернышов, направив соответствующее обращение в Минтранс. «С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс», — поделился Чернышов с РИА Новости. Политик отметил, что необходимо заботиться об удобстве для российских пассажиров. Данное изменение также будет способствовать популяризации русского языка. Ранее Чернышов предложил ужесточить правила продажи продуктов с сахаром. По его мнению, на упаковках необходимо указывать весь объем содержащегося в продукте сахара, включая сахарозаменители, в граммах и чайных ложках.